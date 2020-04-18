社福工會指元朗大會堂要求員工「自願」捐10%人工　為期3個月

新冠肺炎疫情持續，本港各行各業均受到影響。社會福利機構員工會昨日（17日）收到兩名元朗大會堂社工求助，工會引述員工說法，機構將要求全體員工簽署自願同意書，未來三個月需捐一成薪金給機構，以補貼自負盈虧服務，料下星期董事會通過相關安排，最快由5月起開始生效。據員工向他透露，機構每月虧損60萬元，儲備只餘400至500萬元。 《香港01》已向元朗大會堂、社會福利署及勞工處查詢，尚待回覆。

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職工盟屬會社會福利機構員工會昨晚（17日）在其Facebook專頁貼文表示，收到元朗大會堂員工求助，指機構要求全體員工簽署同意書，暫定未來連續三個月捐出人工的10%予機構，以助解決財困問題，工會批評元朗大會堂在未有清楚交代財務情況前，便要求員工「自願」捐人工，實在「極之無理」，部份員工更指擔心將發生裁員潮。

工會：收到兩名員工求助 促交代財政狀況

社會福利機構員工會理事長邱智恆受訪時指，工會昨日（17日）收到兩名元朗大會堂的社工求助。邱引述員工說法，機構將要求全體員工簽署自願同意書，未來三個月需捐一成薪金給機構，以補貼自負盈虧服務，料下星期董事會通過相關安排，最快由5月起開始生效。據員工向他透露，機構每月虧損60萬元，儲備只餘400至500萬元。

邱智恆指「捐人工比機構」的做法前所未聞，「就算商業機構都未聽過啦！」他坦言，受疫情影響，大部份機構局部開放，服務近乎停擺，收入起碼跌七至八成。他說，在資助服務方面，除鄰舍輔導會有裁員外，未聽過有機構放無薪假或裁員；而在自負盈虧服務方面，港青(YMCA)早前亦稱因財困裁員，擔心社福界陸續發生類似情況。

他促請機構暫緩決定，「應該要先交代返個財政狀況，點解連續四年申請整筆撥款（LSG）儲備都係0？仲要係負數呀！」另外，工會質疑社署多年來監管不了，要求社署介入事件。

元朗大會堂。（google街景圖）

據元朗大會堂網站介紹，元朗大會堂於1965年由政府獎劵基金撥款100萬元及地方賢達籌款30多萬元興建地基，在政府及民間合作之下，樓高六層的元朗大會堂於1970年12月由前港督戴麟趾爵士主持開幕，正式啟用為元朗居民服務。

元朗大會堂配合政府提供地區社會福利服務及活動，並就區內需要，策劃組織有意義的社區及小組活動，提供活動場所，讓居民參加並透過群眾參與這些活動，鼓勵居民互相合作，親善睦鄰。