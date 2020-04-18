女病人手術後乳房不對稱胸部鈣化　醫生被控專業失當否認無講風險

整形外科醫生張永融被指於2013年為乳癌康復的女病人進行乳房注脂手術前，未有詳細解釋風險及向病人清楚講解手術風險等。女病人術後發現兩邊乳房不對稱，並出現胸部鈣化。張永融被控四項專業失當，醫務委員會今早續審。 張永融稱，手術前曾三次與病人會面，指當時曾解釋涉及風險。不過他稱未有向病人講兩名負責手術醫生的分工及全名。

整形外科醫生張永融被控四項專業失當。（黃寶瑩攝）

張永融被指於2013年6至9月為A女士（化名）進行抽脂及乳房注脂手術，惟術前未有清楚解釋風險、欠缺足夠理據為癌症康復者做相關手術、沒有提供其他手術選項及沒有預先通知將由兩名醫生進行手術，他一共被控四項專業失德。

案件今日進行第五次聆訊，早上由被告醫生張永融作供。控方律政人員於聆訊上問及張有否於手術前告知A女士相關的風險，又指簽發的手術同意書上是否未有列出有關風險。張永融指，雖書面上未有寫明，而他亦未有向病人派發相關的小冊子，但於手術前曾3次與病人會面，當時有向她講解手術過程、抽脂手術風險及於她身上作標記，供手術用途。他又否認病人在只有護士在場下簽署同意書，稱當時自己在場。

至於A女士稱張未有解釋胸部鈣化風險，張説治療程序要求病人選擇用磁力共振或乳房造影，以檢查胸部鈣化情況，由於兩者價錢、效果有分別，因此須向病人作講解，否認未有提及胸部鈣化風險。

醫委會委員李敏碧醫生問及，是否曾向A女士提到另外一名醫生的姓名，張永融稱當時只有說到另一名參與手術醫生的英文名，及未有交代分工。研訊小組主席劉允怡問及，進行手術前有否進行「Time out」程序，即在手術即將開始前，手術團隊成員跟病人核對身份、手術的名稱和部位等資料。張回應稱，當時病人全身麻醉前有進行相關程序，而當時兩名負責手術的醫生均在場。他又提到另一名負責手術的林醫生有多年經驗，並與他合作進行抽脂手術達2年，認為自己無必要隱瞞。

至於被指沒有提供其他手術選項，張永融稱若以植入物方式進行手術，將無法解決病人胸部不對稱的情況。