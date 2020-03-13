【醫委會】麥列菲菲卸任委員　有委員擔心周一嶽保險公司顧問身份

政府今早（13日）刊憲，指行政長官已委任食物及衞生局前局長周一嶽，作為醫務委員會委員，任期由今年7月9日開始，為期三年。 擔任委員多年的麥列菲菲，對《香港01》表示自己即將卸任，由周一嶽接任港大的提名，希望有新人接棒，認為周一嶽在醫學界有經驗，她期望所有委員都能以市民健康為大前提，不應把政治滲進醫委會，「醫學就係醫學」。 醫委會委員、醫學會副會長林哲玄表示，周一嶽有臨床、行政經驗，接觸面闊，但未知他是否能夠代表港大，反映醫生教學、培訓等方面的意見。而醫委會另一名委員、病人政策連線主席林志釉就關注周一嶽現時在保險公司任顧問，擔心會否影響到醫委會對於海外醫生的討論，認為周一嶽要考慮是否需辭任保險公司的職位。

麥列菲菲期望所有委員都能以市民健康為大前提，不應把政治滲進醫委會，「醫學就係醫學」。 （資料圖片／羅君豪攝）

周一嶽現時是友邦（AIA）香港及澳門首席醫務官及企業顧問，今年7月9日將會加入醫委會任委員。麥列菲菲接受《香港01》查詢時，指她去年已計劃卸任，「都做咗咁多年，應該要有新人接棒」。她認為周一嶽在醫學界有經驗，被問到周一嶽能否代表港大時，她認為醫委會委員應該為市民服務，「唔係代表委任團體。」而對於周一嶽在保險公司工作的背景，麥列菲菲也認為醫委會職能與保險業界關係並非十分相關。

被問到對新任委員有無寄語時，她稱期望所有委員為市民健康著想，不應把政治滲進醫委會，「醫學就係醫學」。

林志釉就關注周一嶽現時在保險公司任顧問，帶有商界背景，擔心會否影響到醫委會對於海外醫生的討論。（資料圖片／林若勤攝）

醫委會另一名委員、病人政策連線主席林志釉認為周一嶽有臨床、管理、政策等多方面的豐富經驗，相信他對於本港醫療系統及病人權益等問題都會有不同視野。

不過，林志釉亦指出周一嶽現時在保險公司任職顧問，帶有商界背景，「醫委會無人有商界背景」，他解釋，雖然醫委會中有醫生私人執業，但亦是從事醫學界，而非如周一嶽般獨立於商界，「醫管局代表係代表公立醫院利益，大學代表就代表學術界，要睇佢代表咩利益。」

周一嶽現時是友邦（AIA）香港及澳門首席醫務官及企業顧問。（資料圖片／李澤彤攝）

林志釉亦提及周一嶽在2017年剛加盟友邦保險後，就向私家醫生發信一事，當時友邦保險發信，強調醫療保險賠償批出與否，是視乎住院是否符合該公司所作「醫療所需」的定義，部分病症入院處理變相不獲賠償，信件一出即惹醫學界強烈反彈。林志釉認為信件暗批醫生，令到病人、醫生、保險公司的關係或形成衝突。

林志釉也認為，保險公司希望壓低醫療費用定價，或希望本港能引入更多海外醫生，令相關費用下降，擔心周一嶽的背景會影響到醫委會對於海外醫生的討論，認為周一嶽應該交代，甚至考慮是否需辭任保險公司的職位，而政府也應交代委任周一嶽的理據。

林哲玄表示，周一嶽有臨床、行政經驗，接觸面闊，但未知他是否能夠代表港大，反映醫生教學、培訓等方面的意見。（資料圖片／林若勤攝）

周一嶽現為港大醫學院名譽教授和系主任遴選咨詢小組委員。醫委會另一名委員、醫學會副會長林哲玄對於周一嶽代表港大進入醫委會略感訝異，指未知周一嶽是否能夠代表港大，反映醫生教學、培訓等方面的意見，但認為周一嶽有臨床、行政經驗，接觸面闊，加入醫委會是好事。

至於周一嶽與保險業界的關係，林哲玄就認為醫生與保險公司關係千絲萬縷，醫委會需要小心處理，「醫學唔係商業活動，利益瓜葛擺入嚟係唔好，如果佢（周一嶽）可以畀大家知實際出面運作係點，係正面，但唔應該因為保險業運作而改變醫生道德操守。」不過他相信周一嶽不會代表保險公司在醫委會表達意見，「好多人都好多頂帽，分得開就得，一般應該唔會有利益衝突。」

醫委會由24名醫生和8名業外委員組成，根據香港法例第161章《醫生註冊條例》成立，醫委會獲賦予權力處理本港執業醫生的註冊和紀律規管事宜。周一嶽畢業於港大醫學院，在1992年出任伊利沙伯醫院行政總監，於2001年出任瑪麗醫院行政總監，並於2002年出任醫院管理局港島西聯網總監。其後，他在2004年10月接替辭任的楊永強，擔任食物及衞生局局長至2012年。