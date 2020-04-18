新型肺炎│八間大學校長副校捐薪酬助學生　最多捐一個月薪金

新型肺炎疫情打擊本港經濟，繼城市大學昨晚（17日）宣佈校長郭位及副校長5月起至今年年底捐出一成薪金後，香港大學、教育大學、理工大學、公開大學及嶺南大學今日（18日）均公布，校長及副校長將每月捐出一成薪金，為期一年，支援有需要的學生，比城大管理層捐出的八個月為多。浸會大學及科技大學其後亦公布，兩校長將一次過捐出一個月薪金。 當中港大及科大成立基金，協助有需要學生等；而嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪的捐款，將用作支持應屆畢業生創業或進行社會服務計劃之用。 連同昨日公布會捐款的城市大學在內，全港已有八間大學管理層表示會捐出部份薪金。

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嶺大將用以支援創業或其他社會服務計劃



嶺南大學今天亦向師生發內部電郵，表示社會運動及新冠肺炎致各行業步入寒冬，影響應屆畢業生就業前景，故嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪，一年薪金的十分之一，幫助2020年的嶺大畢業生渡過困境。鄭解釋，希望捐款可支持應屆畢業生創業或進行其他有意義的社會服務計劃，「讓他們發揮創意，在困難之中創出事業」。鄭又歡迎大學社群及社會人士加入捐獻，並透露會考慮動用其他資源協助有迫切需要的畢業生和學生。

嶺南大學校長及副校亦會捐出為期一年的一成薪酬，支援應屆畢業生。（資料圖片）

香港大學宣布成立「抗疫援助基金」，協助有需要的學生及社會人士（資料圖片） 港大科大成立基金 助受疫情影響的學生 香港大學宣布，因應疫情對社會及經濟影響，將成立「抗疫援助基金」，協助有需要的學生及社會人士，初步目標籌集1,000萬港元。校長張翔與五名副校長將帶頭捐助一成薪金，為期12個月，校方鼓勵港大教職員及其他成員亦支持，基金詳情將於稍後公佈。 而香港科技大學表示，為協助財政上有困難的同學，科大容許他們延遲繳付學費、亦會透過經常性開支下的各項資助與助學金計劃及校友基金等提供支援，而科大近日增設一個專項基金，加強對受疫情影響學生的資助。而校長史維已率先捐出本月份工資予有關基金，並呼籲科大教職員及校友等慷慨捐助。科大又指，儘管校方過去數月各方面開支明顯增加，但目前暫無裁員、凍薪以及要求員工放無薪假等計劃。

多間大學校長先後宣布捐出部分薪金。（香港01製圖）

香港浸會大學宣布，浸大校長錢大康會捐出一個月薪酬，為受疫情影響、有經濟需要的學生提供緊急支援，而捐款亦會用於支援前線醫護人員，以示心意。而浸大的高級管理層其他成員亦作出捐款。

錢大康任期本年8月31日屆滿，他在去年已宣佈不連任，可能因此決定一次過捐出一個月薪酬。

教大另募捐口罩贈前線員工家人

香港教育大學宣布，校長張仁良將聯同三位副校長，捐出本月起計一年（即本月至2021年3月）的10%薪酬予教大，作助學金支援有經濟需要的學生。教大人力資源處早前發起募捐活動，捐贈口罩予大學前線員工（清潔工、保安員、搬運工人、校巴司機、飯堂員工及園藝工人）的家人。

公大、理大盼舒緩學生經濟壓力

香港理工大學及公開大學亦宣布，校長及所有副校長會由本月開始，每月會捐出一成薪酬，為期12個月。理大校長滕錦光指出，疫情對各行業帶來嚴重影響，關心情況對學生家庭及個人造成的經濟困難，希望透過補助金支援，與他們共渡時艱。理大稍後會公布申請補助金的詳情。

公開大學則表示，校長黃玉山、學術副校長關清平、副校長（資源及發展）呂汝漢和副校長（學生及支援）唐創時將捐出每月薪酬的一成，為期一年，希望能在此艱難時刻略盡棉力，舒緩學生經濟壓力，支援他們在生活及學習上所需。

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