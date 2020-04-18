肺炎停課│楊潤雄：中學高年級學生或先復課　研初期上課改半日制

新冠肺炎疫情下，全港學校停課多月，教育局局長楊潤雄今日（18日）透露，暫未有確實復課日，將視乎疫情及學校準備情況，考慮安排分階段復課，料由高年級中學生（中四、中五）優先復課，考慮「食飯在現時疫情下屬較高危活動」，或會安排只上課半天。詳細安排會與學界商討。

楊潤雄透露，若適合復課，將分階段由中四、中五生優先復課，並考慮以半天為限，避免學生進食的風險。（資料圖片）

楊潤雄在港台《星期六問責》及商台《政經星期六》亦被問到復課安排。楊表示，文憑試考核與復課考慮不同，風險不一。他解釋，考試期間課室只有約十人，但一般上課人數可多一倍，而文憑試是單向、坐下應考，但復課師生間亦會有溝通對談，直言「擔心會多好多」。

他又說，「食飯在現時疫情下屬較高危活動」，故傾向初時只會上半天課，而體育課、音樂課等或須特別安排，如不能上游泳課等。教育局將與學界商談，按疫情持續發展及學校準備等，決定何時復課。

他相信大致上學校準備充足，過往亦有測量體溫的經驗，將會確認學校物資情況。至於實際復課的模式及安排，他稱仍須與學校商討。

有校長建議隔日上課或分半天復課，楊稱暫未有確實復課日，但初步傾向先安排高年級中學生復課，並以半天為限：「最高兩年級，隔幾日再擴展，至於是否上、下午？楊潤雄稱會與學校傾，但或會在人手編配上有困難。惟考慮到進食，或會安排半天復課。」

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