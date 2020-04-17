新冠肺炎｜城大考慮2021年凍薪　郭位與副校捐出8個月一成薪金

新型冠狀病毒肺炎疫情下，全港經濟大受影響。城市大學今日（17日）表示，校長郭位聯同所有副校長，將捐出今年5月至12月薪酬的一成。郭位又表示，未有計劃裁員，但正考慮2021年凍薪，並會重新檢視仍未啟動的工程，是八間公立大學中首間表明需節流的院校。 翻查城大的財務報告，全校最高年薪的郭位，一年薪酬達750萬至765萬元，月薪約60多萬；按此推算，郭位捐出8個月薪金的一成，即會捐出50萬至51萬元。

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城大：兩件事對財政構成前所未有壓力

城大表示，去年的社會事件（反修例示威衝突），以至今年的疫情發展，城大的財政「構成前所未有的壓力」；同時，疫情亦直接影響大學的捐款、收生及學費收入等，就此，校長郭位決定聯同所有副校長，捐出2020年5月至12月薪酬的一成。城大強調，是次捐款是郭位的額外捐款，並非其每年的個人捐款。

郭位亦向師生發信，指城大一直恪守審慎的理財原則，財政狀況過去一直穩健，但受去年的社會事件，以至今年的疫情影響，有必要採取更果斷的措施節流，雖然現階段沒有計劃裁員，但正考慮在2021年凍薪，而且必須重新檢視仍未啟動的工程，已動工的基建項目工程則會繼續。

↓↓城大去年受到破壞情況↓↓

郭位表示會聯同副校長捐出部分薪金。（資料圖片）

料郭位捐出約50萬元

郭位表示，香港的情況持續惡化，嚴重打擊城大的畢業生及非本地生，會竭力向學生提供幫助，共渡難關。他又呼籲城大社群繼續團結一致、通力合作，支持及諒解管理層在困境中的決定。

翻查城大最新的2017/18年度的財務報告，當中最高薪的教職員，即一般理解為校長，每年薪酬高達750萬至765萬元。按此推算，郭位的月薪介乎62.5萬元至63.75萬元，如捐出8個月薪酬的一成，即合共50萬至51萬元。