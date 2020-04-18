新冠肺炎｜醫管局亞博檢測中心明起停運　有病徵入境者直送急症室

本港新型冠狀病毒疫情有回落跡象，醫院管理局今日（18日）表示，隨着入境人數持續減少，該局亞洲國際博覽館內的檢測中心明日（19日）中午12時起停止運作，有上呼吸道感染徵狀的入境人士、進行家居檢疫的人士或確診個案的密切接觸者等，將到急症室的分流檢測站等候測試結果，一般需時數小時。 另外，衞生署昨晚宣布，由明日起，所有航班抵港、沒有出現病徵的人士，須到亞博的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，其中上午抵港航班的乘客須在場等候結果。

亞博檢測中心明日起停止運作。（資料圖片／余俊亮攝）

醫院管理局表示，由4月5日開始，亞洲國際博覽館內的檢測中心統一為有上呼吸道感染徵狀的入境人士安排檢測，以盡快識別確診人士。隨着入境人數持續減少，為重新集中人手於醫院提供服務，亞洲國際博覽館內的檢測中心明日（19日）中午12時起停止運作。醫管局發言人表示，醫管局重大事故控制中心會與衞生署緊密聯繫，將有上呼吸道感染徵狀的入境人士、進行家居檢疫的人士或確診個案的密切接觸者等，分流到不同公立醫院急症室接受檢測。有關人士可能需要在急症室的分流檢測站等候測試結果，一般需時數小時。



截至昨日（17日），亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院檢測中心共收集超過1,400個檢測樣本，有大約100宗確診個案。

無病徵人士照常到亞博檢測 上午抵港乘客須在場等結果

另外，衞生署昨晚宣布，由明日起，所有航班抵港、沒有出現病徵的人士，須到亞博的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，其中上午抵港航班的乘客須在場等候結果。