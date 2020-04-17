新冠肺炎｜加強入境檢測　周日起坐上午航班抵港者須留亞博等結果

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香港的新冠肺炎確診數字連續5日錄得單位數，今日（17日）的4宗新增個案均是英國回港。衞生署晚上公布，現時除了要求無病徵的英國、美國和歐洲其他地區抵港航班人士必須要在亞博館等候深喉唾液樣本外，由下周日（19日，後日）起，所有上午抵港航班的乘客，亦須在該中心收集深喉唾液樣本後在場等候結果。

䘙生署在3月20於亞洲國際博覽館設立檢測中心，以作旅客的新型冠狀病毒測試。（資料圖片 / 余俊亮攝）

韓國大邱及慶尚北道抵港者改居所檢疫

衞生署表示，一直密切監察及檢視入境人士的檢疫及2019冠狀病毒檢測的安排。現行要求所有由英國、美國和歐洲其他地區抵港航班，沒有出現病徵的人士，必須在署方設於亞博館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果。由下周日（19日）開始，其他於上午抵港航班的乘客亦須在該中心收集深喉唾液樣本後，在場等候結果。若當天來自以上地區或上午的航班乘客超出中心的可容上限，有關旅客將獲准在採集樣本後返回家居或指定地點接受強制檢疫14日。

另外，由今日（17日）開始，抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道、伊朗或意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的人士，其檢疫安排將與其他國家及地區的抵港人士相同，須於家居或指定地點接受強制檢疫14日。

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