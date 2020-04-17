【新冠肺炎】武漢約22萬人完成病毒檢測　發現130名無症狀感染者

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，武漢市疫情防控指揮部周四（16日）透露，武漢在4月8日解除離漢管控後的一周內，對大約22.6萬人開展新冠肺炎核酸檢測，發現無症狀感染者130人，沒有無症狀感染者轉為確診病例。

4月15日，值守在武漢市武昌楚材社區出入卡口的工作人員查看出入者的健康碼。（新華社）

據介紹，目前武漢市新冠肺炎核酸檢測採樣點達211個，日檢測能力4萬人次，可實現重點人群的應檢盡檢、願檢盡檢，能夠滿足復工、離漢人員核酸檢測需要。

統計顯示，4月8日至14日，全市進行核酸檢測225999人，發現無症狀感染者130人，檢出率為0.0575%，無一例無症狀感染者轉確診。追蹤542名密切接觸者，無一例轉無症狀感染者，無一例轉確診。

武漢市委常委、常務副市長胡亞波表示，自3月以來，武漢部分復工復產企業自發組織員工開展核酸檢測，覆蓋14.3萬人次，共發現113例無症狀感染者，檢出率不到萬分之八。

他強調，當前武漢疫情防控工作核心是防輸入、防輸出、防反彈。為此全市二級以上的醫院53個發熱門診進一步規範了診療篩查和疫檢，同時在全市加強小區防控。

武漢東湖磨山櫻園景色。（新華社）

另外，胡亞波還介紹，武漢解封這一周以來，通過航空、鐵路等方式進出武漢的旅客數量大概是66.1萬人次，其中離開武漢是33.6萬人次，到達武漢是32.5萬人次。目前還是淨流入的狀態。

胡亞波又說，「武漢歡迎大家」。他指，五一假期進武漢應該沒有任何障礙，民眾可以選擇自駕、坐飛機、乘高鐵等方式來武漢。那個時候也會是武漢一年中最美的季節，可以到美麗的東湖綠道走一走，也可以登上黃鶴樓遠眺一下長江，如果疫情形勢進一步好轉的話，還可以到戶部巷吃武漢的小吃美食。

（綜合報道）