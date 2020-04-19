新冠肺炎｜梁子超：本地爆發漸受控料維持低水平　限聚令效用成疑

衞生當局指本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有回落跡象，昨日（18日）新增兩宗確診個案，累計疑似及確診個案1,024宗。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今（19）早在商台節目表示，因輸入個案而導致的本地爆發逐漸受控，本地爆發維持低水平，情況大致持續。他認為，現時措施有效，亦能一併防止流感爆發，但市民應減少不必要外出，保持社交距離及個人衛生。

梁子超認為，現時餐廳食肆、交通工具、超級市場的聚集遠多於4人，「限聚令」的效用成疑。（資料圖片）

梁子超認為，現時餐廳食肆、交通工具、超級市場的聚集遠多於4人，「限聚令」的效用成疑，尤其應該進一步教育外傭周末出外放假時，應避免聚集注意個人衛生。若要放寬社交距離限制措施，他認為必須先加強防禦，例如關口源頭控制要滴水不漏；完成隔離檢疫後，必須再次作病毒檢測，防止社區傳播。

梁子超續指，超級市場等公眾地方的潔手設施仍少，必須加強相關防禦措施；他認為，即使市民戴手套，離開超級市場後需除下並棄置，亦必須消毒雙手，避免帶走或因此感染病毒。

「限聚令」將於周四（23日）屆滿，政府仍未公布會否延長。梁子超同時認為，要求市民持續長時間留在家中並不可能，充足防禦措施下可考慮稍為放寬，但或需保持警覺長達一至兩年，等待疫苗成功研發並推出市面。

預計市民會因疫情感焦慮 有家庭因買口罩而爭執

出席同一節目的港大防止自殺研究中心副總監廖廣申表示，預計很多市民會因疫情而出現緊張、失眠、憂鬱或焦慮，部分情緒病康復病人近日復發，現時難以如期復診，日後需作跟進。

廖廣申曾接到個案，一名女士購買品質較好、相對昂貴口罩送給父親，誰知遭父親責罵揮霍、浪費金錢，從而導致爭執。他認為，香港是較緊張、較多負能量的城市，家庭、工作等壓力容易積聚，去年社會事件帶來的撕裂仍未平復，市民在近日疫情下應該多包容。

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