新冠肺炎｜今四宗個案均由倫敦返港　三患者同乘維珍VS 206航班

本港新型冠狀病毒肺炎疫情有放緩跡象，今日（17日）新增四宗確診個案，是連續第六日單數人數確診，累計宗數達1,022宗。四名確診患者中，有三人於昨日（16日）乘坐維珍航空 VS 206航班，從英國倫敦抵港；其中一人坐在商務客艙，二人坐在經濟客艙。 另外一名患者於3月21日已返港，在酒店完成檢疫後一周後才確診，期間到過居所康怡花園附近的康怡廣場、太古城中心、以及銅鑼灣希雲街16號。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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三名患者乘維珍航空 VS 206航班返港。（維珍航空facebook圖片）

確診13歲少女乘搭VS 206商務客位

今日四宗新增個案均由英國回港，其中三人於4月16日乘坐同一航班，從英國倫敦抵港，航班編號為維珍航空 VS 206，是第二次再有三名患者同坐同一班機，之前為4月6日航班。近14日累計有十名抵港後確診者，乘搭該班航班，僅次於國泰航空CX252（18名患者）。

第1019宗個案是13歲女留學生，沒有病徵，由亞博檢測中心送至聯合醫院。她在航班上乘坐7K座位，即商務客位，有兩名密切接觸者。

第1020宗個案是21歲男留學生，由4月2日開始咳嗽，由亞博檢測中心送至東區醫院。他在航班上乘坐64D座位，在經濟客艙。

第1021宗個案是55歲女子，居於英國，自3月27日開始發燒、咳嗽及失去味覺，由亞博檢測中心送至東區醫院。她在航班上乘坐46H座位，在經濟客艙，沒有密切接觸者。

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患者住在鰂魚涌康怡花園

第1022宗個案是20歲女留學生，於3月21日返港，在灣仔遨舍衛蘭軒酒店完成強制檢疫，其後回到鰂魚涌康怡花園F座住所。她在4月11日感到頭痛，同日到過康怡廣場(南) 和銅鑼灣希雲街16號。另外，她在4月13日到過養和醫院求診，並於4月14日到過太古城中心，現於東區醫院留醫。

衞生防護中心傳染處主任張竹君在記者會上稱，第1022宗個案曾在朋友家，即小欖翠景花園逗留20分鐘，患者有四名密切接觸者。