新冠肺炎．4.19疫情│港再增2確診　維珍女地勤中招未知源頭

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日有回落跡象，今日（19日）新增2宗確診個案，累計個案1,026宗。新增個案中，一名35歲男患者由英國返港，另一名47歲女患者則是維珍航空地勤人員，主要為英國抵港旅客分流。 隨着入境人數持續減少，醫管局在亞洲國際博覽館內的檢測中心於今日中午12時起停止運作，有病徵的入境人士、進行家居檢疫的人士或確診個案的密切接觸者等，須到急症室接受病毒檢測。 另外，衞生署在今日起，要求所有航班抵港、沒有出現病徵的人士，須到亞博的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，其中上午抵港航班的乘客須在場等候結果。

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【17:10】澳門宣布，經聽取衛生部門的專業意見後，科學研判非高等教育自5月起復課。澳門教青局呼籲跨境師生，必須密切留意最新的防疫及通關政策，做好準備。

當地高中學生，暫定5月4日(星期一)復課，而初中學生暫定5月11日(星期一)復課，至於小學、幼兒及特殊教育的學生，則仍需視乎疫情另行公布。

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【16:50】張竹君又回應指，再度有本地個案，反映社會上有隱形社區傳播鏈，而上一次找不到感染源頭的個案，是第968宗，於4月9日公布，一般會計算患者入院日為「Day Zero」，因為當刻才算是正式離開社區，然後再計算兩個潛伏期，即28日，屆時才能公布本港沒有本地感染個案。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【16:46】張竹君指，得悉有學者打算於社區推行驗血檢測體內是否有抗體，但指現階段技術「未係好成熟」，因為有抗體是否代表未受感染，各國專家仍在探討中，政府未有在這方面展開研究。她又提到，政府會積極考慮是否需要延長「限聚令」。張竹君強調，市民在社區內，應繼續保持社交距離，「做得愈耐愈好。」但她指政府會有其他考慮，故交由政府定。

庾慧玲指，社區康復隔離設施因應有較多病人康復出院，使用率大幅減少至五成左右，但仍要有兩手準備為下一波的疫情，須研究將正在康復的病人，改送往社區康復設施。倘涉及改裝，亦因為時間較長，需檢視會否有其他現有的社區隔離設施可以使用。

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【16:40】張竹君指，今日新增的一宗本地感染個案，女患者於4月6日發病，距今已差不多兩星期，其工作並非與確診人士有直接接觸，主要招待由英國返港的乘客，雖然不少當地返港的乘客出現確診個案，但認為大家並非直接有密切接觸，但憂慮機場內與確診者或有間接接觸，甚至是與環境污染有關，而與她一起工作的同事，未必是密切接觸者。

張竹君指，再度出現本地個案，當局有時間有空間就做會盡量「做多少少」，期望可搵到病源，故所有一起工作的都人，都會抽取深喉唾液樣本測試。她又指，過去一直覺得社區內存在隱性患者，他們可能是輕症患者，未必會立即求醫，故社區可能有隱性傳播鏈。張又提醒，倘自己的職業有機會接觸旅客或外地返港的人，要特別留意是否出現病徵，即使並非高危因素，都應盡早求醫。

【16:35】庾慧玲指，現時仍有449人仍留醫接受隔離治療，而過去24小時再多34人康復出院。目前有418名確診者仍在14家公立醫院留醫，當中有8人危殆，6人情況嚴重，404人穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，交代最新疫情。

今日（19日）新增2宗確診個案，累計個案1,026宗。新增個案中，一名35歲男患者由英國經多哈返港，本身並無病徵，返家後接受家居檢疫，於紅磡寶石大廈居住。

而另一名患者，是一名47歲女子，亦是維珍航空地勤人員，主要為英國抵港旅客分流。她於4月6日起開始有咳嗽，潛伏期即3月23至31日放假，一直在家附近。她於4月1日起上班，4月14日及16日，於機場向醫生求診，4月17放假時到北大嶼山醫院急症室求醫，4月18日交深喉唾液樣本後，今日正式確診。由於女病人獨自居住，緊密接觸者不算多，但由於發病後有上班，亦會與幾位同事一起吃飯，加上當值的時間較長，故未知傳染源頭是誰，衞生署會為69人測試，嘗試可否尋找源頭。

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