DSE 2020│重溫中文題目、考試報告　閱讀忌狹隘　宜讀不同類文章

教育局宣布2020年中學文憑試（DSE）筆試將於本周五（24日）開考，被喻為「死亡之卷」的核心科目中文科筆試，亦將於5月4日及5月5日進行。受新型冠狀病毒疫情影響，考生需留意佔分數14%的卷四說話卷已取消，其餘各份試卷佔分按比例調高。 《香港01》整合考評局的2019年DSE《試題專輯》，當中包括答題表現及常犯錯誤等，讓考生引以為鑑。

去年中文科卷一閱讀能力，乙部的閱讀篇章包括魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》以及劉熙載《海鷗》。（資料圖片）

去年中文科卷一閱讀能力，曾考核的文言閱讀篇章包括《岳陽樓記》、《出師表》、《山居秋暝》、《論仁、論孝、論君子》等；而乙部的閱讀篇章包括魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》以及劉熙載《海鷗》。

中文卷一：學生審題不周、思考能力不足

考評報告指，去年的卷一甲部考題的難度與往年相若，考生在該部分的表現稍有進步，曾用心溫習的考生大多可取得理想的成績，但也有部分考生對有關篇章的理解較差，即使十分淺易的考題，也未能取得分數，考生表現的差異頗大。

乙部兩篇白話篇章均為諷刺文章，取材與近年以抒情為主的不同，或有部分考生會略感陌生。綜合而言，去年考生對篇章的重點及寫作手法也有基本的理解和掌握，空白的試卷甚少，惟兩篇諷刺文章的表達方式也較為婉轉間接，部分考生未必可以理解文章的深層意思，故表現未如理想。

報告認為，考生在常犯的毛病，例如審題不周、闡釋粗疏的情況仍十分普遍。除作答技巧外，更為根本的問題是，學生的思考能力不足，如考題須綜合全文分析時，考生往往顯得力不從心，僅就字面意思推敲往往會曲解文章的重點或主旨。報告指，接近三分之一的考生不知道《山居秋暝》的體裁，反映考生的日常學習和溫習欠用心。

年份

文章

《勸學》

《出師表》

詞三首：《青玉案．元夕》

《勸學》(語譯題)

《廉頗藺相如列傳》(語譯題)

《出師表》(語譯題)

《岳陽樓記》

《山居秋暝》(語譯題)

《論仁、論孝、論君子》(語譯題)

《始得西山宴遊記》(語譯題)

須正視學生閱讀層面狹隘

報告續指，學生閱讀的層面狹隘是必須正視的問題，考生平日讀書若只聚焦於指定文言篇章，或與過往考試文章體裁接近的文章，而沒有廣泛閱讀，則當考試形式改變時，考生定必會感到陌生而困惑不已，「作答起來難免左支右絀，如多讀不同時代的經典作品，對魯迅和錢鍾書兩位名家的寫作風格特色，以及作家身處的時代背景，必不會感到陌生，自然較為容易理解文章的表達方式和主旨。」

報告建議，學生應多讀不同類型的文章、多思考多分析，透過細讀文本，才可以提升語文素養鞏固語文基礎知識，提升閱讀能力，「閱讀能力之培養非一朝一夕能有成。」

年份

文章

2012

白話文：《文匯報》前副總編輯曾敏之《橋》

文言文：《韓非子．五蠹》

2013

白話文：台灣作家張曉風《我交給你們一個孩子》及香港作家 黃國彬《說誓》

文言文：《呂氏春秋．士節》

2014

白話文：台灣作家徐國能《第九味》

文言文：司馬遷《史記．孔子世家》

2015

白話文：中國文學家林語堂《論趣》及中國作家賈平凹《觀沙礫記》

文言文：明朝文學家宋濂《杜環小傳》

2016

白話文：台灣作家林清玄《紅心番薯》

文言文：清代散文家魏禧《吾廬記》

白話文：台灣作家劉裘蒂文章《跑道》

文言文：清朝康熙時期俞長城《全鏡文》。

白話文：台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》

文言文：唐朝文學家李翱《命解》

白話文 ：中國近代作家魯迅《聰明人和傻子和奴才》及錢鍾書《談教訓》

文言文 ：清代著名學者劉熙載《海鷗》

資料來源：考評局

中文科閱讀卷12篇範文包括： 《論仁、論孝、論君子》 《魚我所欲也》 《逍遙遊》（節錄） 《勸學》（節錄） 《廉頗藺相如列傳》（節錄） 《出師表》 《師說》 《始得西山宴遊記》 《岳陽樓記》 《六國論》 唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》 詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》 資料來源：教育局

考評局2019文憑試《試題專輯》建議，學生應多讀不同類型的文章、多思考多分析，透過細讀文本，才可以提升語文素養鞏固語文基礎知識，提升閱讀能力。（資料圖片）

+ 6 + 5 + 4

卷二作文：考生以投機心態面對 作品硬套「範文」

去年的卷二作文卷，考生須於三題中選答一題，當中包括續寫「這一句話，我會記上一輩子」；以及要考生談談「讀書無用」的看法。報告數據顯示，第一至第三題的選題率分別為64%、11%及25%。

最多人選答的第一題表現方面，報告指一般考生只能完整敘述事件的始末，描寫較為空泛，也未能寄託較為真摯及細膩的感情。表現優異的考生能緊扣「這一句話」開展內容，就不同人生階段對該句話有不同體會，感受層層遞進，突顯「這一句話」如何對自己影響深遠或刻骨銘心。

然而，報告提及有考生套用過往試題的「模擬作文」及「範文」，包括「必要的沉默」、「心結」等內容，導致扣題不緊，最終僅能套題，而未能帶出「這一句話」如何能讓自己「記上一輩子」。

歷屆文憑試中文試卷二作文題目 年份 作文題目 2012 1.寫一位唐老師的言行，如何從中體會中國文化可貴 2.從一篇「刺蝟困境」寓言，寫如何貫穿在現實生活 3.如何善用「休學年」 2013 1.以自身經歷講述「己所不欲，勿施於人」道理 2.「孩子不是等待被填滿的水瓶，而是盼望化作燃燒的火焰」，以「成長」為題寫作 3.就媽媽打掃事件對你的啟發，談談如何消除偏見 2014 1.「今天發生了一件事情，當時我曾經想力陣己見，最後選擇了沉默。我認為沉默是必要的。」，以「必要的沉默」為題續寫 2. 「不做第一，也不做最後」，談處世態度 3.看圖以「陽光與陰影」為題寫作 2015 1.續寫「沒有手提電話的一天」日記 2.選擇以「夢想看似不切實際，其實很有意義」或「夢想看似很有意義，其實不切實際」為題寫作 3.對「獨學而無友，則孤陋而寡聞」的看法 2016 1. 繽寫「熱鬧過後，我卻感到失望」 2.「我在＿＿之中找到快樂」 3. 對「傳統往往是創新的包袱」看法 2017 1. 試撰寫文章一篇，並以「自此之後，我終於解開了心結。」為末句收結全文。 2. 「足印」雖是平常事物，卻可以引起聯想，或牽動思緒，又或啟發思考。試以「足印」為題，就個人體會寫作文章一篇。 3. 有人說憤怒是壞事，有人說憤怒是好事，有人說處理憤怒的情緒需要智慧......

試以「談憤怒」為題寫作文章一篇，談談你對憤怒的看法。 2018 1. 舊地重遊，看到眼前景象，難免興起一番感受。試以「重遊舊地所見有感」為題，寫作文章一篇。



2. 日常生活之中，有各種各樣的禁區。試就個人的想像或思考，以「禁區」為題，寫作文章一篇。



3. 試以「談知己」或「談敵人」為題，寫作文章一篇。 2019 1.試以「這一句話，我會記上一輩子。」為首句，續寫這篇文章。 2.試就你對詩歌《想想別人》的體會或聯想，以「想想別人」為題，寫作文章一篇。 3.俗語說「萬般皆下品，惟有讀書高」，也有人說「讀書無用」。試寫作文章一篇，談談你對「讀書無用」的看法。 資料來源：考評局

至於第三題，報告指有能力稍遜的考生誤把題目的導引視為論題，只論述「萬般皆下品，惟有讀書高」，偏離題目寫作要求；或只談現今社會「讀書的現況」或「正確的讀書方法」未有直接回應題目。表現優異者，則能展現出高遠的立意和開闊的眼界，例論述「讀書」的本意，例如提升品德層次，探索人生和生命意義等，或慨歎在現今實利掛帥的社會，讀書明理的精神已蕩然無存，人文精神衰微。

報告指，考生的取材都十分接近，如要證明「讀書無用」，多舉李嘉誠、比爾蓋茨、朱克伯格、曹星如等作為例證；又或要反駁「讀書無用」之說，多援引愛迪生、萊特兄弟等，以及文言指定篇章中的《逍遙遊》、《勸學》、《師說》三篇的內容為例證。報告認為，這些都是近年公開考試中議論文引用到的常見論據，反映學生的寫作材料較為單一。

報告認為，近年不少考生都以「投機」心態面對作文卷，熟讀甚至背誦數篇歷屆試題的「範文」，考試時硬套至自己的作品中。報告明言，如發現背誦的情況，相關部分不予評閱，屆時將影響整體評分，得不償失。

考生宜「返璞歸真」提升思維層次

考生若要改善此卷表現，報告其中一項建議是「返璞歸真」細讀經典著作、多留意中外時事，逐步擴闊視野，提升思維層次，才是有效方法，「語文能力的提升，難以一蹴即就，這雖是老生常談，但實為顛簸不破之論。」

報告形容去年考生在卷三聆聽綜合能力卷的審題能力頗佳，但考卷字體潦草者略多於往年，考生宜多注意。（資料圖片）

卷三聆聽及綜合能力考核方面，去年乙部綜合能力部分文體要求為專題文章，考生需自擬標題，以中學生身分撰文，先舉例說明兩項宜居城市的特質如何締造幸福生活；再選擇一個建設社區計劃主題，論證選擇該主題的原因。

去年考試報告提出四項建議，包括：聆聽閱讀須全面兼顧、用字遣詞應切合場景、用心辨析能捉緊主線、積學儲寶以融會貫通。報告形容去年考生審題能力頗佳，但考卷字體潦草者略多於往年，考生宜多注意。

卷四說話能力卷原本佔14%，取消後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。換言之，中文科筆試總比重將由80%調低至佔76%，而校本評核的分數較以往更具影響力。