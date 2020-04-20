DSE 2020│重溫通識2019題目、考試報告　「政經社文環」非萬能

教育局日前宣布2020年中學文憑試（DSE）筆試將於本周五（24日）開考，核心科目將由通識科將於下周一（27日）打頭陣。《香港01》整合考評局的2019年DSE《試題專輯》，當中包括答題表現及常犯錯誤等，讓考生引以為鑑。 考生作答通識科試卷經常會採用「政、經、社、文、環」模式，但去年報告提及，考生在此題不應硬套上述特定套路，否則會導致作答內容偏離題目的要求。

核心科目通識科將於4月27日打頭陣。《香港01》整合考評局的2019年DSE《試題專輯》，當中包括答題表現及常犯錯誤等，讓考生引以為鑑。（資料圖片）

去年通識科卷一，第一題為時事政治題，提供有關立法會選舉資料、剪報等，問及不同政治陣營得票分布變化。題目更要求考生參考所提供資料及其所知，提供論據說明行政長官不可以是任何政黨成員的規定，對其履行管治香港職務的利弊。

學生只抄錄資料 未運用作資料分析

《試題專輯》指相關題目整體表現「令人滿意」，但在(c)分題中，考生的主要弱點包括未能利用不同資料的數據輔助說明，大部分考生只使用資料C的數據，而忽略其餘兩項資料的數據，部分更傾向直接抄錄資料，而未多加說明，導致其答案缺乏例子或數據佐證。

第二題涉及環保議題，亦有類似情況，報告指部分考生只抄錄資料，或未能運用資料分析。在(c)分題中，部分考生將焦點錯誤放在對經濟及社會的影響，而非環境方面。

第三題涉及藉孔子學院談中國全球影響力，報告指(b)分題大部分考生沒有指出以不同向度討論全球影響力的平台，從而沒有為答案建立概念架構，因此未能比較吸引外籍學生到中國學習和設立孔子學院對加強中國全球影響力的效用。

+ 5 + 4 + 3

報告建議學生應加強歸納、詮釋數據能力等

整體而言，報告指第一題的整體表現最佳，可見學生對2016年立法會選舉結果、立法會如何代表不同利益有一定理解，但第二及第三題顯示不少考生未能比較及充分利用圖表數據，因而得分較低。報告建議，考生應加強歸納、詮釋數據能力、運用數據及概念立論的技巧。

2020年核心科目通識科將於4月27日打頭陣。（資料圖片）

考生作答卷二應仔細閱讀問題 跳出資料框框思考問題

至於去年卷二「三揀一」選答題方面，按順序分別包括：社會如何協助罕見病患者及家人；在香港保育歷史建築物引發爭議；以及解釋全球化世界如何促進韓國流行音樂文化傳播。《試題專輯》數據顯示，三題的選題百分率按順序分別為14.8%、25.3%及59.9%。

第一題的整體表現屬「欠佳」，報告形容，大部分考生對罕見病的認識不足，當中在(b)分題的表現較弱，考生審題並不理想。報告指，考生在此題不應硬套「政、經、社、文、環」等特定套路，以致作答內容偏離題目的要求。

第二題的表整體現屬「一般」，部分考生未能具體指出保育歷史建築物所涉及的爭議點，(b)分題中顯示考生對城市發展項目的理解表現參差，部分人誤以為題目的重點是把文化保育與城市發展作優次比較，影響答題水準。

第二題的表整體現屬「令人滿意」，報告指大多數考生能展示對韓國流行音樂文化的認識，列舉具體例子。

報告指，考生作答卷二時應仔細閱讀問題，跳出資料框框思考問題，附加例子與相關概念說明論點，展示高階思維能力；部分考生作答(b)分題時，未能將相關事例通則化及以相關概念回應題目，因此考生答題表現強差人意。