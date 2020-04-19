【新冠肺炎】港人趁假日踏單車「放風」　單車店：生意仍減少一半

新型冠狀肺炎疫情持續，有不少人仍然趁著周末假期到戶外呼吸新鮮空氣；除了行山，踏單車亦是另一項熱門活動。大圍至大美督單車徑的人流絡繹不絕，更有人踏單車期間脫下口罩。 有出租單車店的店員透露，雖然近日有不少人在假日到郊外「放風」，但他直言「而家全香港（生意）都差咗」，店舖生意仍然減少接近一半。

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疫情之下，除了不少人選擇行山，亦有人選擇踏單車。 大圍至大美督單車徑成為熱門路線。早上約十一時，單車徑的人流已經絡繹不絕，更有人踏單車期間脫下口罩，呼吸新鮮空氣。



雖然近日有不少人在假日到郊外「放風」，但位於大埔海濱公園的出租單車店前來的客人不算多，其店員透露，近排生意減少接近一半，又直言「而家全香港（生意）都差咗」。

王小朋友指，平日在家中上課很悶，因此約朋友出來踩單車，呼吸新鮮空氣。（盧翊銘攝）

攜女兒踏單車「放風」 笑言「粗生粗養」不太擔心感染



攜女兒踏單車的譚女士指，疫情之後小朋友不能到公園玩樂，終日在家使用電子產品，「用到麻木咗」，加上平日要在家中網上上課，故特意在假日帶她前來踏單車。她笑言，今次活動是小朋友要求，自己亦是第一次前來，「未嚟過有新鮮感」。

雖然疫情持續，但譚女士在踏單車過程中已經脫下口罩，她解釋指，踏單車時出汗，汗水會令口罩濕透，加上戴著口罩比較焗促，因此選擇脫下。被問到租單車後有否先清潔單車把手，譚女士則笑言自己「粗生粗養」，沒有特別清潔，而且不太擔心受感染。

亦有小朋友表示，希望透過做運動強身健體。（盧翊銘攝）

與友人一同踏單車 王小朋友：希望疫情快啲完

與友人一同前來踩單車的王小朋友指，平日在家中上課很悶，因此約朋友出來踩單車，呼吸新鮮空氣，但就未有打算脫下口罩，他直言擔心疫情，「希望快啲完」。

疫情下一星期只外出一次 小朋友：望透過做運動強身健體



亦有小朋友表示，希望透過做運動強身健體，雖然外出但是認為只要做足防護措施便足夠，又指擔心

他的媽媽亦「細菌周圍飛」，因此踏單車期間都會繼續戴上口罩。他的媽媽亦都透露，因為疫情，平時減少外出，一星期基本上只會外出一次。