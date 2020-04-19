肺炎口罩︳藥房賣口罩標榜香港品牌、香港口罩　實為內地製造

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，市民曾一度搶購口罩等防疫物資。記者於今日（19日）到銅鑼灣和旺角一帶觀察，發現口罩價格已漸趨穩定，多間藥房以「香港品牌」、「香港口罩」作宣傳售賣口罩，但部份口罩實為內地生產，由香港公司引入。有藥房職員預告，隨著供應逐漸穩定，5月將有更多香港製造的口罩推出市面。

▼市面口罩售賣情況▼

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記者於今日（19日）到銅鑼灣和旺角一帶約10間藥房觀察，發現相比4月初的口罩價格，並未有太大變動。50片裝口罩視乎生產地，一盒約150元至400元不等。除了常見的東南亞製口罩外，幾乎每間藥房均售賣香港製造、或聲稱香港品牌的口罩。

價錢牌標示混亂 有口罩為政府資助

當中，聲稱香港製造的口罩有：「Silver Ultra」25片裝一盒約120元；「V CARE MASK」；「香港造」一盒約180至228元，相差48元。而稱香港品牌或香港口罩有：「HW」一盒約250元、「Ex-ProShield」38片裝一盒約138元、「DQ-II」一盒約230元、「Mandarin Favorite」一盒約280元。

然而有藥房以「香港品牌」、「香港口罩」吸引顧客，售賣在內地生產的口罩。例如有藥房以「香港口罩」形容由森川實業總代理和進口的EX-ProShield口罩，但口罩盒沒有標明生產地，而過往有商店售賣此口罩時聲稱是在廣州生產。有藥房職員推銷「愛在家」口罩時稱是香港品牌，並有折扣優惠，而該品牌口罩是在內地生產。此外，另有藥房售賣內地生產的「HW」口罩時，在價錢牌上寫上「香港品牌」。

口罩價格從天價下滑 藥房職員：跌穿100蚊冇可能

對於近月口罩價格從天價下滑至100多元，有藥房職員指，「跌穿100蚊？絕對冇可能！除非係大陸口罩。」他指，現時口罩的價格漸趨穩定，大牌子更開始重新加價，個別批發商更不准許加價。

他又指，數日前更有銅鑼灣藥房的負責人被海關拘捕，海關會不定期購買口罩檢測，強調售賣的口罩沒有質量問題，更自掏腰包找機構放大200倍檢測口罩。

另一指藥房職員指，現在的口罩成本比以往高，即使連鎖店SASA亦售賣一盒口罩200元，並預料5月有更多的香港製造口罩推出市面。

▼限聚令升級延長▼