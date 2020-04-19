【肺炎口罩】抽查40盒口罩　兩盒盗用地址　10盒廠商資料不明

新冠肺炎疫情至今約4個月，各地口罩運港出售，但質素參差。 《香港01》記者在三區藥房隨機抽查共40盒口罩上的包裝說明，查證後發現有2盒盗用外國地址。記者聯絡涉事英國地址店主，對方確認無生產口罩。另外發現10盒無任何製造商資料，當中只有24盒有齊全廠商及代理商名稱及地址。 有17盒口罩包裝上雖印有代表歐盟認證「CE」標籤，但包裝盒上卻沒有CE認證規定的包裝說明。 海關表示，商戶如作出虛假或具誤導性陳述，可構成應用虛假商品說明的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

《香港01》抽查市面共40款外科口罩，發現不少沒有標明生產商及代理商資料，又或使用外國國旗圖像，銷售實為內地製的口罩。（鄭嘉如攝）

10盒口罩缺製造商名稱及地址

《香港01》記者抽查市面3區，分別為油尖旺、荃灣及黃大仙區共40款外科口罩，價錢由130元至360元不等。該40款口罩，有25盒口罩標明來自中國，6盒來自越南，2盒來自泰國，1 盒來自香港，1盒來自哥倫比亞，另有5盒無標明產地。

記者查的40盒口罩中，有10盒完全無標示口罩製造商名稱及地址，當中有4間有提供經銷商名稱，但無地址。一款印有巴西國旗的「Surgical Face Mask 」口罩，包裝上無製造商名稱、無地址及無註明產地，屬「三無」口罩。

印有巴西國旗的口罩，包裝上無製造商名稱、無地址及無註明產地，但卻有齊俗稱「三個E」、聲稱逾98%過濾率。（鄭嘉如攝）

無標明產地口罩卻印巴西國旗 店員拒回應

記者當時以顧客身份查詢「巴西」口罩來源地，店員指該款口罩由內地製造，並非於巴西生產。其後記者表明身份再作查詢時，他們卻稱口罩是從供應商原盒取貨，因此對盒上聲稱的過濾率是否經驗證表示無可奉告，並指不接受訪問。

口罩價錢牌上大字標示「巴西」二字，而包裝上亦印有「company registered with FDA (Brazil)」（該公司獲FDA註冊（巴西））。「FDA」實為美國食物及藥品安全部門的英語簡稱，同等部門在巴西的葡語簡稱「ANISA」。（鄭嘉如攝）

口罩廠商印假地址 實為英國家品店及美國連鎖超市

其他無標明產地的口罩中，有兩款印有英國、美國國旗，並以大字標上「USA」或「UK」等字眼，但無提供製造商名稱，更在包裝說明上提供虛假地址。



有旺角藥房店員直認此款「USA MASK」是內地製造，並指對包裝上使用一間Walmart的地址表示不清楚。（鄭嘉如攝）

家品店負責人：從沒製作口罩

記者按包裝上印有的姓名及地址搜尋，發現「UK Mask」上的地址，是一個英國小鎮裏的家品店，而「USA Face Mask」的地址則為美國一間連鎖超市Walmart。記者聯絡到英國家品店東主Surbir Singh，他直指從未見過記者展示的口罩包裝盒，也從沒製作口罩。

他又稱，早前僅曾從一名在英國的相熟供應商，購入一批源自印度的散裝口罩，曾在eBay網上轉售，但該口罩沒有盒子，亦從沒售往中國或香港。「（香港）包裝上的說明全是虛假。」他表示無奈，「可能有人在網上找到並盜用我的地址，但他們在中國，我又能怎樣？」

這款英國口罩有不同顏色包裝，均印有一英國牛津郡的地址。（鄭嘉如攝）

藥房職員：「英美」口罩是內地製

記者於是佯裝顧客詢問一旺角藥房店員兩款「英美」口罩來源地，店員指兩款均為中國製。記者及後表明身份，其中一名分店店員便稱對於包裝上的英國地址、規格表示不知情。同一藥房的另一分店職員陳先生亦稱，不清楚地址為何，因為是供應商連盒銷售。記者指出該址是美國Walmart超市，陳便指，「超市係咪唔可以賣口罩吖？佢有冇話係喺嗰度造？冇吖嘛。」陳又強調，如果認為商品說明有問題，大可以向海關舉報。

值得留意的是，除了曾提及印英國旗的口罩提供假地址外，有部分口罩製造商地址並不完整，只標示為某鎮工業區，或只提供大廈名稱，未有提供樓層或單位等詳情，記者未能進一步查證。

17盒CE認證口罩未符包裝規格

抽查40盒口罩中，有17盒口罩包裝上均印有歐盟CE認證商標。質檢顧問黃喜龍指出，獲得CE認證的口罩，須在包裝盒印有製造商、歐盟代表及歐盟進口商的名稱及地址；包裝盒同時須印有出廠日期、有效日期、產品批號、序列號及產品說明；包裝盒亦須印有特定標記及要求。然而，記者發現該17盒口罩沒有製造商、歐盟代表公司及歐盟進口商的名稱及地址，部分更缺乏出廠日期及產品批號。

有內地罐頭容器生產商2月前增產口罩

另外，記者利用天眼查網站查冊，發現有3間內地口罩廠，在2月才開始陸續新增「醫用防護用品」、「非醫用口罩」或「醫用口罩」為其經營範圍，但其中一間內地公司業務本身是製作罐頭用品容器。另外，至少3間內地註冊公司在今年2月才相繼成立，3間內地公司均聲稱符合內地口罩規格。

至少3間內地註冊公司在今年2月才相繼成立，距今兩個月已銷售口罩來港。（天眼查截圖）

有3間內地註冊公司，卻在2月才開始陸續新增「非醫用口罩」或「醫用口罩」為其經營範圍，但其中一間內地公司業務本身是製作罐頭用品容器。（天眼查截圖）

消委會： 今年收814宗口罩投訴

消委會表示，截至4月15日，消委會今年共收到814宗有關口罩的投訴，當中23宗為懷疑假貨，86宗有關貨品質素，241宗有關銷售手法問題。

消委會指有關口罩如屬醫學用途，可以視為一種醫療儀器。而根據歐洲醫用口罩標準EN 14683，口罩產品除了要標示該標準的號碼和名稱、口罩所屬的級別之外，還須按醫療儀器法規93/42/EEC提供標籤說明資料，例如製造商的名稱、商標和地址、進口產品的本地負責人或製造商的代表、批號及使用期限等。



香港海關是根據《商品說明條例》執法，以打擊包括虛假商品說明的各類不良營商手法。在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的商品說明必須正確無誤，商戶如作出虛假或具誤導性陳述，可構成應用虛假商品說明的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。