一田網店4.21起賣口罩套裝　理的兒童30個裝+搓手液一套售$129

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，市民對口罩需求有增無減。一田百貨預告，下周一（21日）起一連4日，將在eshop網上發售口罩套裝，款式包括KF94、MR SANITISER成人3層外科口罩，以及理的兒童口罩等，套裝價由109元至338元不等。

一田百貨4月21日起一連4日，將在eshop網上發售口罩套裝。（一田FB圖片）

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一田百貨在facebook專頁公布詳情，下周將有多款口罩到貨，指參考多方面建議，決定於4月21日至4月24日每早10時正在一田eshop發售，每日口罩及搓手液的套裝組合不同，每張訂單限購一套，可於沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取。其中最觸目的相信是理的兒童外科過濾口罩30個裝，加澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml) ，價錢為129元一套。

每日售賣組合款式及價錢 ↓↓↓

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4月21日發售

O2 KF94口罩(成人細碼)(20個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$338/套 [限售1000套]

4月22日發售

MR SANITISER成人3層外科口罩(30個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$268/套 [限售1800套]

4月23日發售

MR SANITISER兒童3層外科口罩(40個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$268/套 [限售2000套]

4月24日發售

Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$129/套 [限售180套]

Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$129/套 [限售180套]

日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩(10個裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$109/套 [限售228套]

登記帳戶及網購程序↓↓↓↓

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