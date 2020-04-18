一田網店4.21起賣口罩套裝　理的兒童30個裝+搓手液一套售$129

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，市民對口罩需求有增無減。一田百貨預告，下周一（21日）起一連4日，將在eshop網上發售口罩套裝，款式包括KF94、MR SANITISER成人3層外科口罩，以及理的兒童口罩等，套裝價由109元至338元不等。
一田百貨4月21日起一連4日，將在eshop網上發售口罩套裝。（一田FB圖片）
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一田百貨在facebook專頁公布詳情，下周將有多款口罩到貨，指參考多方面建議，決定於4月21日至4月24日每早10時正在一田eshop發售，每日口罩及搓手液的套裝組合不同，每張訂單限購一套，可於沙田/大埔/荃灣/北角店免費自取。其中最觸目的相信是理的兒童外科過濾口罩30個裝，加澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml) ，價錢為129元一套。
每日售賣組合款式及價錢 ↓↓↓
4月21日發售
O2 KF94口罩(成人細碼)(20個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)
$338/套 [限售1000套]
4月22日發售
MR SANITISER成人3層外科口罩(30個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)
$268/套 [限售1800套]
4月23日發售
MR SANITISER兒童3層外科口罩(40個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)
$268/套 [限售2000套]
4月24日發售
Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)
$129/套 [限售180套]
Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)
$129/套 [限售180套]
日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩(10個裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)
$109/套 [限售228套]
登記帳戶及網購程序↓↓↓↓
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