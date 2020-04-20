【新冠肺炎】何栢良︰倡延長限制令　將肺炎納入職業病有助抗疫

政府早前推出的限聚令等措施，即將於星期四（23日）屆滿，港大感染及傳染病中心總監何柏良今日（20日）在電台節目指，政府必須延長有關措施，直至連續28日無感染個案。他亦認為把新冠肺炎訂立為職業病對抗疫有幫助，並呼籲市民切勿對個人的防疫工作鬆懈，指內地多個城市抗疫工作比香港優勝。

何栢良指，政府早前推出的限聚令等措施，即將於星期四（23日）屆滿，認為易緊不易鬆，「唔好修改遊戲規則」，必須延長有關措施，直至連續28日無感染個案。

他認為把新冠肺炎訂立為職業病對抗疫有幫助，更舉例指2003年SARS列為職業病後，勞工署積極派員巡查，例如醫院病房設計是否符合職業安全，因此列為為職業病可加強宣傳，令僱主加強措施讓員工免受感染。

他指，受保障的市民視乎行業、工種及時間，例如是否經常接觸到病源或新冠肺炎患者。他又指，當年把SARS列為職業病並無太大爭議，連保險業界亦無人反對，亦指當年到立法會負責解釋職業病的張建宗及多名官員，現時仍活躍於政府不同部門。

他更呼籲市民「唔好掉落陷阱」，只看到外國的感染個案增多，而對個人的防疫工作鬆懈。他解釋，外國並無SARS的慘痛教訓，而內地大灣區11個城市，累計並無超越1,000宗，若以人口比例計算，是北京因此對比內地多個城市，香港抗疫工作排最尾。