新冠肺炎｜印度漢違檢疫令欲離境被截　稱以為已獲准離境　囚4周

印度男子從土耳其來港後，疑未有遵守14日強制隔離令，擅離酒店並在深圳灣關口被截獲，被控一項未獲授權人員許可而離開檢疫地點罪。印度男今（20日）在觀塘裁判法院認罪，並稱與民政署會面後，對方發給他有關到訪內地的資料，他以為那是准他離港的文件，裁判官聽其解釋後判他入獄4星期，是首次有外籍人士違有關禁令被判入獄。

印度籍被告Kumar Deepak(31歲)，被控於今年3月22日在香港無合理辯解而離開檢疫地點，即香港仔Mojo Nomad Aberdeen Harbour Hotel，違反授權人員在今年3月21日對他發出實行檢疫的書面命令。

控方透露被告在港沒有案底。辯方求情指，被告從事軟件開發工作，過去2年曾到訪香港5次，他從民政事務處收到有關到訪內地的資料，誤以為有關資料是批准他離港的文件，才干犯了本案。辯方稱他已還押超過2周，現已感到後悔，又為自己所製造的麻煩致歉，望法庭輕判。

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被告指酒店只讓他住一晚

案情指，被告於本年3月21日從土耳其抵港，入境人員為被告帶上檢疫手帶及向他解釋由本年3月19日起生效的檢疫令。根據檢疫令，被告於3月21日至4月3日要留在香港仔一間酒店進行隔離，期間不得離港。

不過，被告翌日卻嘗試從深圳灣口岸離港，違反檢疫令，他當場被捕。被告在警誡下指，他抵達酒店後因不懂操作手帶，所以他並沒啟動手帶，而酒店亦拒絕讓他入住，他致電民政事務署求助後，酒店只讓他住宿一晚。

職員稱只著被告向衞生署申請許可

被告聲稱他向民政事務署職員求助時，表示他在深圳有住所，對方指示他前往深圳，被告相信職員准許他離港，所以他於3月22日從深圳灣口岸離港，但他承認他不知道對方是否有權准他離開酒店。有關職員稱從未准許被告離開酒店，而其中一職員稱只著被告向衞生署申請准許。

案件編號：KTCC434/2020