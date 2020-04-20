限聚令｜尖沙咀兩酒吧3名負責人涉違令繼續經營　案押後下月再訊

新冠肺炎肆虐，政府推出多項限聚令措施，包括要所有酒吧停止營業，惟再有酒吧涉嫌違反禁令繼續營業。兩間尖沙咀金馬倫道樓上酒吧於本月10日及11日疑違規開店，酒吧東主及經理均被控告。兩案今（20日）於九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯。署理主任裁判官嚴舜儀應辯方要求後，將案件押後至下月再訊，眾被告獲准以5000元保釋，期間不可離港。

男被告林鉑泓及女被告吳騰。(林樂兒攝)

首宗案件涉及兩名被告，男被告林鉑泓（41歲）報稱酒吧東主，女被告吳騰（49歲）報稱酒吧經理及持牌人。兩人各被控於本月10日在尖沙咀華懋金馬倫中心3樓「Virgo」酒吧，作為該處的餐飲業務負責人，沒有遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第(7)(1)及(7)(2)條的指示，關閉售賣或供酒讓人就地享用的處所。案件押後至下月25日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。

Barbe酒吧東主梁立仁。(林樂兒攝)

另一案件的被告為梁立仁（42歲），報稱酒吧東主。他被控於本月11日在尖沙咀金壘商業中心4樓「BARBE」干犯同一控罪。被告今無律師代表，表示未準備好答辯，案件押後至下月18日再訊。

案件編號：KCCC602、603/2020