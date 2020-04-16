禁酒吧令｜負責人違令開業讓朋友慶生囚7天　新例下首宗判監

政府早前勒令全港酒吧及酒館自本月3日傍晚起停業14日，警方本月8日凌晨在尖沙咀發現再有酒吧涉違反禁令。該大廈的前門鎖上，但多人經後門進入大廈，其後警方在該樓上酒吧門外聽到響鬧的音樂聲，見場內共有64人。酒吧負責人今（16日）於九龍城裁判法院認罪，求情稱「呢個時勢都有十幾個員工跟我搵食」，當日因有朋友生日而營業。署理主任裁判官嚴舜儀斥其所為對客人及員工蒙受風險，被告抱僥倖心態，有計劃地違反禁令，判囚7日，為首宗因違反禁酒吧令而被判監的案件。

被告羅偉成（23歲，報稱廚師）承認於4月8日在尖沙咀海防道38至40號13樓「泰斗」，作為該處的餐飲業務負責人，未有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第6（1）條發出的指示。

警方見多人從後巷進入

案情指，當日警方突擊巡查酒吧，並在約凌晨2時到訪案發大廈，見前門大閘關上，但近20人經海防道臨時街市的後巷，從後門進入大廈。警方亦循該途走入大廈，於3時許見案發酒吧的門口關閉，惟內裏傳出鬧聲及音樂聲，遂拍門並展示搜查令。

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樓下被截稱「打工」

警方發現約一千呎的場地滿座，在場有34男30女，年齡介乎14至60歲，每枱均有酒類。被告於大廈地下稱是「打工」，被截停後承認是負責人。他其後被查，表示大部份人從後巷通往大廈後門，行上一樓再乘升降機到9樓，再沿樓梯來到酒吧。

警誡下稱知錯

被告又指客人可預約貴賓房及枱，亦可買酒，離開時付款。警方亦有檢視付款紀錄等，可見酒吧確曾售酒。被告警誡下道：「阿sir我知錯啦，我唔應該喺呢個時候營業畀咁多人飲酒。」

案發酒吧持有酒吧牌照，被告為註冊公司的董事，亦負責營運及保安事宜。酒吧面積約一千呎，有DJ直播設施等，有樓梯通往9樓。

求情指有幾十人跟他「搵食」

裁判官詢問被告有何理由毋須入獄，被告求情稱「呢個時勢有十幾名員工跟我搵食」，又指酒吧原本停業，因有朋友慶生才開店。

裁判官判刑時指，案中共64人在密封的酒吧聚集，警方登門前亦見不少人離開大廈，實際往酒吧的人數應不止如此。她形容情況「非常之危險」，令現場客人及員工蒙受風險。裁判官斥被告抱僥倖心態，有計劃地違反禁令，以兩星期監禁作量刑起點；考慮到被告認罪，亦是首次違反此例，最終判監7日。

據悉，警方有向場內64人發出傳票。此案為首宗違反禁酒吧令的判刑案件。

違例最高判罰款5萬及監禁6個月

因應新冠肺炎在月初疫情嚴重，政府擔心酒吧內有大量酒客聚集，又處於狹小的室內空間當中，且酒客均會除去口罩飲酒，極容易傳播病毒，故定下《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，限制任何會址，若純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並會供人就地享用地方，必須關閉。違令者即屬違法， 且屬刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

尖沙咀先後兩酒吧被發現疑違規

除了本案所涉用作慶祝生日的酒吧外，警方於本月7日凌晨亦在尖沙咀山林道一間樓上無牌酒吧拘捕91人，當中3男1女為負責人及侍應，被控「無牌售賣酒類飲品」，另外30歲男負責人被暫控違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，案件已於上周四提堂，該山林道店的負責人正保釋候訊。

▼警方於4月7日在尖沙咀山林道巡查另一間樓上酒吧的情況▼