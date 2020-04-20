新冠肺炎｜政府徵用富豪東方酒店　周三起供海外抵港者等檢測結果

新型冠狀病毒肺炎持續在本地肆虐，近期新個案均屬輸入個案，有九龍城富豪東方酒店的住客透露，酒店需轉做檢測中心，住客今日內（20日）需遷往同一集團另一間酒店，惟政府暫未公布有關新安排。 有區議員引述食物及衞生局人員說法稱，酒店自周三（22日）起轉做檢測中心，讓海外抵港但未能即日獲得檢測結果的人士在酒店內等候結果。 衞生署發言人表示，將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵人士，前往在富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心暫時留宿。

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本港過去一星期的新型肺炎新增個案大部份人均有外遊紀錄，政府亦逐步加強海外抵港人士的檢疫措施，有九龍城富豪東方酒店的住客透露，昨晚（19日）獲酒店通知，富豪東方被政府徵用作檢疫中心，供海外抵港人士在內等候檢測結果，住客獲安排遷往富豪九龍酒店，惟政府暫未公布有關新安排。

食衞局政助：4月22晚起啟用富豪東方作檢疫

黃大仙區議員施德來表示，與食衞局政治助理鄭守崗通電話，對方表示將由4月22日夜晚開始使用九龍城富豪東方酒店作檢測用途，為未能在即日獲得檢測結果的人士，送往該酒店等候檢測結果。他認為，即使酒店有500個酒店房，但把抵港人士送往九龍城酒店仍有一定風險，問及為何不使用機場富豪酒店時，對方則沒有回應。

政府今日下午（20日）宣布，由4月22日起所有在香港國際機場抵港而沒有出現病徵的人士，部份人士會前往亞博，此外衞生署將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵人士，前往在九龍城富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心暫時留宿。

在下午或晚上抵港的乘客往富豪東方酒店



新安排實施後，乘搭清晨及上午抵港航班的乘客在衞生署臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，將會留在該中心等候結果。有關乘客將於同日獲得檢測結果。在下午或晚上抵港的乘客，由於他們的檢測將不會在同日完成，衞生署會安排他們乘坐專車到富豪東方酒店的等候檢測結果中心等候檢測結果。

有關人士不能離開酒店房間，更不能在酒店隨處走動



衞生署會按《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）和《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），向所有在香港國際機場抵港的乘客發出檢疫令，相關政府部門會安排為他們戴上電子手環。根據檢疫令，有關人士不能離開酒店房間，更不能在酒店隨處走動。離開指定房間會被視為違反強制檢疫令和構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

入境者無病徵需現場做檢測 倘有病徵會送往公立醫院

根據港府過往規定，從歐美國家入境的人需在亞洲國際博覽館的檢測中心等候結果才可離開，其他海外地區抵港人士入境後需留下樣本，並會獲派多一個深喉唾液樣本瓶，供他們在家居隔離第12日時再收集多一次樣本做化驗。目前如屬下午之後的歐美航班乘客亦轉至富豪東方酒店。

若入境人士有病徵，則維持會由救護車於機場直接送到公立醫院。

海外抵港人士暫僅家居隔離 不設集中點供全部人強制檢疫

在檢疫設施方面（又稱隔離營），本港有4間正使用的檢疫中心，海外抵港人士除伊朗、意大利及南韓部份地區抵港後需入住檢疫中心之外，其他地區抵港的香港居民只需家居檢疫，若有人未能安排住所，政府有3間暫住設施供入住，暫未有一個集中處所供全部海外抵港人士接受強制14日檢疫。

檢疫中心之一的火炭駿洋邨，早前供日本鑽石公主號港人及湖北港人入住，現主要讓確診患者的密切接觸者入住，翠雅山房及八鄉少訊中心亦正使用中，而鯉魚門公園度假村於上周遷走檢疫人士，據悉政府有意視鯉魚門度假村為後備方案，倘公立醫院的隔離病房爆滿，或將康復中、病情穩定的確診者轉送到該處。

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