新冠肺炎｜九龍城富豪東方住客投訴酒店被徵用作隔離中心需轉酒店

本港近日的新型肺炎確診個案大部份均屬輸入個案，政府近日逐步加強對抵港人士的檢疫措施，包括為他們提供前後兩次深喉唾液樣本測試。 有長租富豪東方酒店的住客投訴稱，酒店昨晚（19日）通知，因政府徵用該酒店作隔離中心，供海外抵港人士入住，新措施於今日（20日）中午12時起生效，故要求所有住客轉往尖沙咀富豪九龍酒店。有住客因原訂房間種類與富豪九龍的房型不同拒絕轉走，留在原酒店與職員商討。 記者以顧客身份向富豪東方查詢，獲職員回覆稱酒店自4月14日已停止開放訂房，最早只能訂8月的房間。《香港01》已向富豪東方酒店和食物及衞生局查詢有關安排，正等候回覆。

▼九龍城富豪東方酒店住客遷出情況▼

+ 5 + 4 + 3

有長租富豪東方的酒店住客向《香港01》表示，昨日有人用膠紙圍封酒店大堂玻璃，當時職員解釋需做工程，至昨晚7時許接獲通知，酒店將於今日中午12時起改為政府的隔離中心，住客獲安排到轉到位於尖沙咀的富豪九龍酒店。

住客稱原於富豪東方預訂的房型為三床房，但富豪九龍只得兩床房，住客與職員自昨晚起協商但不果，雙方至今早仍未達共識。

▼尖東富豪九龍酒店情況▼

記者嘗試在知名網上預約酒店平台預訂該酒店客房，由今日起打後三個月，所有日子的全部房型都未能提供，顯示為「住宿在你所選日期於此網站並無空房」。另外，記者以顧客身份致電富豪東方查詢時，訂房部員工稱無房間可預訂，最快可預訂今年8月的房，而前台部職員則稱，自4月14日酒店已停止開放訂房，被問到是否因被徵用作隔離用途，職員僅稱「上頭未有通知」。

▼各酒店平台預約九龍城富豪東方酒店情況▼