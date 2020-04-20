新冠肺炎｜政府急徵富豪東方酒店　未諮詢區議會　員工批指引未明

九龍城富豪東方酒店昨晚（19日）通知住客，因被政府徵用作檢疫中心，要求所有住客今日中午12時起全部撤客。政府將於周三（22日）夜晚開始，使用該酒店作檢疫用途，為未能在即日獲得檢測結果的人士，送往該酒店等候檢測結果。有區議員表示，之前一直未收到政府通知，會徵用區內酒店作檢疫設施，並指該酒店近民居，不滿政府未有事前諮詢。有業界工會代表亦指，該酒店員工亦是今早才收到上級通知，指如不想接觸有關工作可以辭職。警方今日下午到酒店一帶，設置「水馬」圍封酒店出入口。

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區議員︰酒店近民居 關注出入安排

黃大仙區議員施德來表示，與食衞局政治助理鄭守崗聯絡後，對方表示將由4月22日夜晚開始，使用九龍城富豪東方酒店作檢疫用途，為未能在即日獲得檢測結果的人士，送往該酒店等候檢測結果。他認為，即使酒店有500個酒店房，但把抵港人士送往九龍城區的酒店仍有一定風險。他又詢問對方及為何不使用機場富豪酒店時，對方沒有回應。

九龍城區區議員楊振宇表示，區議會從未收到政府通知，有意徵用區內酒店用作檢疫設施，認為政府應先諮詢區議會，檢視最合適的位置。他指出，富豪東方酒店位處民居之中，有該區居民看到新聞後反映有擔心，關注住客的出入安排，包括有住客由機場到酒店的接載過程，期間有無監察措施防止他們違令外出等。他指，區議會正向政府相關部門查詢。

勞方︰徵用決定倉卒 促交代保障員工指引

香港酒店工會主席徐考澧表示，收到有該酒店集團員工反映，有關決策倉卒，九龍城的員工今早才收到集團通知，住客要急遷引致混亂，只能在退錢和換酒店之間二選一。員工安排方面，徐考澧引述有員工指，集團表示在酒店被徵用後，政府會「包糧」，如員工不想接觸相關工作「唔想做可以辭職。」

工會關注，該酒店的中央空調系統是否適用，會否為員工安排培訓、提供足夠防護裝備、是否自願參與等，認為政府應事先諮詢業界而非只諮詢資方，尤其是目前勞工法例不保障因工染疫賠償，並促請政府為被徵用員工制定及交代清晰的工作細則及相關健康風險保障。