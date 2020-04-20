九龍城富豪東方疑作隔離中心　長期租客今早方知悉投訴無門

本港檢疫設施不足，政府疑徵用位於九龍城的富豪東方酒店用作隔離中心。《香港01》記者今午（20日）到酒店視察，陸續有人拖行李撤離。有長期租客不滿指，今早才知道酒店被徵用作隔離中心，被要求中午12時要搬往集團旗下位於尖東的酒店，「唔啱可以退租」，安排極度倉猝，也沒有賠償安排。另有租客指酒店沒有安排入住其他酒店，需自行另覓酒店而大感徬徨。

中午時分陸續有住客撤離。（張浩維攝）

《香港01》記者今午到達九龍城的富豪東方酒店，大堂玻璃已用膠紙封起，不少租客拖行李撤離，大部分人乘坐酒店安排的客貨車離開，亦有警察進入酒店。記者其後到客房樓層視察，發現大部份客房已陸續被清理。

租客之一的李太因家中裝修，約一周前搬入九龍城富豪東方酒店，租用兩房共4個月，直至今早無法使用房卡，才知道酒店被政府徵用做隔離中心。她被要求必須在正午12時離開，遷往同一酒店集團位於尖東的富豪東方酒店，批評酒店安排不周，「我唔問你，走咗去返工咪唔知」。

她說，有另一組酒店客人已酒店安排客貨車到達尖東的酒店，但酒店職員卻指未接獲有關通知，故未能立即安排房間，「集團酒店點解會咁？」。她指，本來不希望搬離九龍城，因對家人（尤其是長者）起居不方便，但酒店職員解釋「唔啱可以退租」，直言「投訴無門」、「安排好差」。

政府疑徵用位於九龍城的富豪東方酒店用作隔離中心。（張浩維攝）

至於長期在深圳居住的住客阿文，與兩同事受隔離令影響，以每月續租形式入住九龍城富豪東方酒店一間三床房間，新一份租約有效期至5月7日。

他說，昨日看見酒店職員用膠紙貼玻璃，問其原因時僅指是裝修，但昨晚突接獲酒店電話通知酒店將作檢疫安排，必須今午搬往同集團沙或尖東的房間。他指在九龍城工作，搬往尖東較近較理想，但不滿房間床位安排，酒店也沒有任何賠償或提供住房優惠，且負責接洽的職員態度亦不佳。

阿文直言，「明明係酒店違約，臨急臨忙可以搬去邊？」。直至下午約一時，才有職員回電指願意為他們提供尖東酒店的房間。

黃大仙區議員溫子眾表示，仍未知道是否政府要求「清場」，但知悉酒店內仍有住客，亦有住客未回來，大堂擺放三、四十個行李箱，中菜廳已用圍板封起，由於事出突發暫未掌握情況。

九龍城富豪東方酒店的玻璃已用膠紙封起。（張浩維攝）

被安排入住尖東酒店住客不滿房間安排

此外，記者下午一時到尖東富豪酒店，發現已有兩至三戶住客在酒店大堂等候，其後亦有住客陸續搬進酒店，並詢問職員最新情況。有住客不滿房間安排，由雙人床改成單人床，亦有住客認為須配合政府的措施。

苦主張小姐一個家族、兩個家庭在富豪東方租住。她指在今早上班前，酒店職員為住客探熱時，才突然得悉必須搬往另一間酒店，更被通知「你今日12點前唔搬走，之後就走唔到喇。」唯有全家向公司請假，匆匆收拾行李搬離。

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她續指，酒店只安排召喚車輛，暫未有任何賠償，更指原本在富豪東方酒店租了兩個雙人床房間，但尖東富豪酒店只安排兩張單人床的房間，對此深感不滿，「又冇賠到返唔到工嘅錢，之後慢慢同佢算帳！」

但她諒解酒店職員的難處，只尖東富豪的職員同樣在今早收到電郵，得知大批住客遷往，又指酒店的用途並非成為隔離中心。問到什麼地方適合用作隔離，她指「我唔理啦，應該係政府諗。」

張小姐今早上班前，酒店職員為住客探熱時，才突然得悉必須搬往另一間酒店。（歐陽德浩攝）

張小姐的弟婦指，相信政府並非今日才租用酒店，因此質疑酒店為何不提早通知。她得知有其他住客已報警處理，安頓後再考慮索償。

但有住客體諒酒店的安排，來自內地的學生邱小姐從去年八月租住至今，她認為政府的措施要求住客搬離，亦是無可奈何，惟有配合酒店的安排。