限聚令｜酒吧負責人稱無工開　續在工廈營業兼無牌售酒　囚2個月

政府早前勒令全港酒吧停業，惟警方近日在屯門的工業大廈發現疑有無牌酒吧繼續開店。報稱裝修工人的酒吧東主今（21日）於粉嶺裁判法院承認違反禁令、無牌賣酒等罪，求情稱「冇工（開）」而犯案，最終被署理主任裁判官蘇文隆判處監禁兩個月。而兩名只被控無牌賣酒的酒吧員工則在認罪後被判囚2星期，緩刑1年。

三名被告均報稱裝修工人，依次為酒吧負責人陳華琨（46歲）及員工彭維杰（24歲）、霍豪斌。三人同被控一項無牌售賣酒類罪，指他們於本月19日在屯門好景工業大廈B座某室，無牌出售7罐啤酒。

被告霍豪斌認無牌售酒，被判入獄兩星期，但准緩刑1年。(林樂兒攝)

亦被控違禁酒吧令

陳另被控兩罪，即為售賣而無牌管有酒類罪，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第(7)(1)及(7)(2)條的指示。控罪指，他於同日同地無牌出售300罐啤酒，並且作為該處的餐飲業務負責人，沒有關閉主要用作售賣或供酒讓人就地享用的處所。

警方巡查店內有18客人

案情指，警方巡查發現案發地點售酒，遂持搜查令入內調查，見約一千平方呎場地中有18名客人，隨後檢取7 罐啤酒。陳被捕後在警誡下承認東主身份，因急需金錢而無牌經營酒吧，他知悉政府勒令酒吧停業。另兩名被告表示以時薪50元受聘工作，他們亦知道酒吧是無牌經營。警方其後再搜出其他啤酒。

求情稱無工開

三名被告過往均有刑事記錄，但罪行與本案並不類同。陳求情表示知錯，「希望法官畀次機會改過」。蘇官問他為何明知禁令仍要開店，陳回答：「冇工（開）」。而兩人亦求情盼裁判官「畀次機會」。

三人認罪按例獲扣減三分一刑期。陳就3罪分別被判囚2周、4周及2個月，刑期同期執行。另兩被告則被判監2星期，緩刑一年。

案件編號：FLCC701/2020