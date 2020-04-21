政府徵用富豪東方酒店　附近街市、食肆斥事前無諮詢　生意驟減

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府昨日（20日）宣布，自周三（22日）起所有機場抵港而沒有出現病徵的人，在亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，衛生署將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵者，前往在九龍城富豪東方酒店內設立的衛生署等候檢測結果中心暫時留宿，等候新型冠狀病毒病檢測結果。 記者走訪九龍城街市和區內多間食肆，店主及檔主都表示今日客流量減少明顯，直斥政府事前無諮詢。

上午11點左右，本多街坊買菜的時段，九龍城街市卻顯得客流疏落。（盧翊銘攝）

上午11點左右，本多街坊買菜的時段，九龍城街市卻顯得客流疏落，不少菜檔都「拍烏蠅」。菜檔檔主陳女士表示今日上午生意少了許多，最明顯就是「只賣出10幾斤菜。」但她對酒店被徵用沒有太大意見，「啲人應該唔會亂出來行嘛！有事嘅白車送入醫院。不過其實呢區老人家多，點解都無諮詢嘅？」前來買菜的街坊也向記者表示，「梗係少人啦，嗰度間富豪酒店要改成檢疫中心架嘛！」

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九龍城街坊殷女士到九龍城街市買菜，直言自己住在富豪東方酒店附近，「我就係九龍城區嘅老人家。」她對於酒店改作等候檢測中心，批評政府沒有諮詢，但表示「無辦法都唔會擔心」，又指自從疫情以來自己就實行嚴格的消毒措施，出入門口都會用漂白水擦乾淨鞋底才進門，「咪出門繼續戴口罩囉！」

區內多家食肆也在討論富豪東方酒店的新聞，九龍城區茶餐廳「茶檔」店員王小姐向記者說，之前政府並未知會食肆，昨日突然聽到消息，員工都會緊張之後返工是否會風險增加。她說九龍城有多家食肆，平時多市民開車前來，而今日餐廳一早就少了兩三成客人，「雖然聽日先開始，但啲人可能聽到新聞，今日就唔嚟。」