【隨機傷人】台北無業漢狂斬陌生男子18刀　供稱「他想對我不利」

台灣昨日（13日）再發生隨機傷人案。一名無業男子在街上用刀斬傷一名不認識的的士司機。傷者被猛砍18刀，目前還在加護病房搶救。

行兇男子被警察制服。（網上圖片）

綜合台媒報道，行兇男子姓于，現年57歲，無業。昨日深夜11時左右，他行經台北市中華路、莒光路口時，與43歲林姓的士司機擦身而過，竟突然拿刀從林男背後大力刺下，不斷猛刺18刀，導致林男手、背、胸部受多處刀傷，直到凶刀穿刺「扣」在林男左手掌上，于男才準備逃跑。

現場與派出所相距不到100米，于男想離開時，被聞聲而來的警員制服逮捕。林男被送往和平醫院救治，目前仍在加護病房觀察中，所幸生命跡象尚處穩定。

于男犯案後逃跑，被聞聲而來的警員制服逮捕。（網上圖片）

警方表示，初步調查于男現時無業，犯案時身穿黃色輕便雨衣，先前騎乘單車到案發騎樓，已在現場等候多時，與傷者互不相識。

于男向警方供稱，林男「想對自己不利」、「他（林男）瞪我，好像要拿棍子打我」，所以才出手傷人。至於行兇的藍波刀則辯稱是「上天給的禮物，要給我保護自己」。其確切犯案動機及兇刀來源皆交代不清，警方詢後依殺人未遂罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，目前已遭法官裁定羈押。