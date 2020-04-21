電費補貼｜四成住宅戶口首季繳零電費　九成非住宅用戶獲75%補貼

政府早前推出多項電費補貼計劃，住宅及非住宅用戶亦可受惠。環境局今日（21日）表示，在政府提供的電費支援措施下，今年3月接近90%的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼；而今年首季全港總計約40%住宅戶口，即約100萬戶家庭經補貼後毋須繳交電費。

環境局今日指，今年首季全港總計約40%住宅戶口，即約100萬戶家庭享零電費。（資料圖片／余俊亮攝）

在住宅用戶方面，環境局去年一月推出電費紓緩計劃，為住宅用戶發放每月50元紓緩金，為期60個月，涉及約87億元的政府開支。另外，政府今年一月再推行新一輪電費補貼，由今年一月至十一月，每個合資格住宅用戶戶口可享160元補貼，十二月則有240元補貼，涉及約56億元政府開支。

當局表示，全港超過270萬合資格住宅用戶自今年初已開始受惠於此電費紓緩兼電費補貼。兩間電力公司的帳單顯示，今年首季全港總計約100萬戶家庭享「零」電費。

黃錦星今日發表網誌，提醒市民收到電費單不止看繳費金額，亦應留意用電度數。（資料圖片／羅君豪攝）

在非住宅用戶方面，政府去年十二月宣布，用約23億元為合資格電力非住宅用戶戶口提供四個月的電費補貼，按其用電量支付75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5,000元。《財政預算案》中再增加該項補貼約29億元，把有效期由四個月延長至八個月。

根據兩間電力公司三月發出的帳單顯示，約36萬即接近九成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼。

黃錦星：市民應留意用電度數

環境局局長黃錦星今日發表網誌，提醒市民收到電費單不止看繳費金額，亦應留意用電度數。他強調，不論電費多少，亦希望市民可日常力行低碳生活，節能慳電減碳。黃又指，明日（22日）是「世界地球日」，近年碳排放數據顯示，本地2014年碳排放已達頂峰，隨之每年碳排放總量正呈下降趨勢，而前面的環保挑戰在於「下山」的步伐能否加快。