【電費補貼】元旦日起按月發放予住宅用戶　共2000元為期一年

政府會由明年1月起推行新一輪的電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供一次過2,000元的電費補貼。政府表示，補貼是財政司司長考慮到香港目前的經濟狀況及前景，為應對極具挑戰的內外經濟環境，於今年8月公布的紓困措施之一。這項一次性措施涉及約56億元的政府開支，惠及超過270萬個合資格住宅用戶。

兩電用戶亦同樣受惠。（資料圖片）

由明年1月開始，政府會連續11個月，在每月首日向當天是中電或港燈的電力住宅用戶戶口注入160元的電費補貼，並在第12個月注入240元的電費補貼，每戶總數共2,000元。

當局又表示，新電費補貼計劃的補貼額可與2008年、2011年、2012年及2013年相關計劃下未用的補貼餘額，以及電費紓緩計劃的紓緩金額，用作支付戶口帳單所示的電費。任何未用補貼可在同一戶口轉撥至其後月份，直至2022年12月31日或戶口結束為止。兩間電力公司所發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼，用戶如需查詢戶口的事宜，可致電中電客戶服務熱線2678 2678或港燈客戶服務熱線2887 3411。