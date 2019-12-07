財委會否決劏房戶電費補貼　葵涌劏房街坊不忿：好似劫貧濟富

財政司司長陳茂波昨（6日）立法會財委會審議7項相關的開支，涉及款項216億元，全部獲得通過，包括住宅電費補貼、公屋免租、學生津貼。惟立法會議員區諾軒提出要求電費補貼涵蓋劏房戶，動議被否決。居住在劏房7年的燕姐直斥，此舉儼如「劫貧濟富」，讓業主從中獲利。

現年74歲的燕姐與年近80歲的丈夫居住在葵涌一約90呎的劏房單位。燕姐指，其丈夫確診末期癌症，早前亦輕微中風，仍堅持每日上班，拒申請綜援，因此他們生活節儉，不敢胡亂用錢。現時業主向他們收取每度$1.5的電費，連同租金及水費，每月需繳交約5,500至5,600元予業主。單以電費計算，每月需繳約300多元。「我哋都70幾歲，我先生仲要返工。佢有入息，所以我冇得申請綜援，我哋都係勉強生活到。」

聞議案被否決感忿怒：好似劫貧濟富

燕姐昨日得知劏房戶電費補貼議案被否決後，直言感到忿怒，她認為現時政策完全未能惠及基層。「我唔知咩原因佢唔批，但宜家窮人就係冇力量、冇得反抗。小小錢都唔批。劫貧濟富，等業主可以從中賺錢。」燕姐認為現時政策不公，未能共享社會資源，無奈未有任何解決方法，唯有「硬食」過活。

葵涌劏房居民大聯盟：政府無心解決問題

葵涌劏房居民大聯盟成員姚冬梅認為，政府一直無心解決問題，濫收電費已不是新鮮事，惟多年並無改善。姚指，中電社區節能基金今年會在年初撥出500萬元，資助劏房單位業主重鋪電線及安裝獨立電錶，不過反應冷淡。撥款至今，她只接觸到一名業主主動提出安裝獨立電錶。姚冬梅補充，市價每度電約1.5元，不過她曾接觸一個案，每度電需付3元，但政府一直漠視情況。「宜家津貼變相補貼業主，對劏房街坊唔公平。」

提出動議的立法會議員區諾軒認為，無論泛民抑或建制，對民生議題都不應有異議。區諾軒續指，有官員指因劏房戶未有安裝電錶，因此未能獲得援助。惟港燈及中電均表示，已在劏房安裝電錶。不過區從現時資料所得，已安裝獨立電錶的劏房戶不足雙位數。區諾軒表示，因在本月中旬將面對其議席「非妥為當選」的上訴案，他直言，只要一日為立法會議員，他都會為市民努力爭取不同的福利。