【新冠肺炎】17歲少年出院後再驗出殘餘病毒　張竹君：不具傳染性

新冠肺炎疫情持續，本港已累計649名確診病人及1名懷疑個案康復出院。不過，居於香港仔金豐大廈的17歲男童 (第496號病人)，4月7日康復出院後，昨再驗出對新型冠狀病毒呈弱陽性。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（21日）指，該病人出院後一直留家檢疫，期間並無病徵，但按家人建議前往私家診所檢測。經專家化驗後，相信屬於殘餘病毒，不具傳染性，17歲男病人現於瑪麗醫院留醫，亦會留化驗樽予家人檢測樣本。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，本港確診者出院安排是依據世界組織標準，暫時會繼續沿用。

張竹君指，該17歲男病人體內再現殘餘病毒，相信不具傳染性。（梁鵬威攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該病人出院後返回家中，家人則暫住酒店，亦著病人前往私家診所再作測試，結果呈陽性。化驗所稱病毒數量較低，相信屬於殘餘病毒，不具傳染性。

張竹君又指，病人出院後一直留家，亦無病徵，期間並無密切接觸者，惟家傭曾上門為其更換換窗簾及倒垃圾，但無替他清洗廁所等。她指，會留化驗樽予家人，暫無人需送往檢疫中心。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，病人現時於瑪麗醫院兒科留醫，病情穩定、無病徵，進行病毒檢測後，發現其核酸量數值低，「相信是死了的病毒」，不具傳染性。但為審慎起見，病人將會繼續留醫，中央傳染病委員會亦會檢視事件。

該名再驗出病毒的17歲患者是英國留學生。他於3月22日返港後，在香港仔金豐大廈住所接受家居檢疫，翌日咳嗽及喉嚨痛，同月27日確診。及至昨日，再確診對新冠肺炎病毒呈陽性。

被問到需否檢視或調整出院準則，劉家獻指，確診病人需於連續兩次、相隔24小時的病毒測試中，核酸呈陰性，醫生亦會觀察病人臨床情況，沒有發燒、沒有喉嚨痛等症狀，始能獲准出院，事後亦需返回醫院覆診。



劉家獻又列舉2003年沙士經驗指，根據醫學文獻記載，當時有四成康復者存有殘留病毒基因，此並非新事，他又重申，現時的出院準則是參考世界組織標準，仍然適合本港使用，暫時會繼續沿用相關標準。

已出院的650名病人中，有159人已首次覆診

已出院的650名病人中，有159人已進行首次覆診，部份人覆診期則訂於5至6月。他指，覆診期需視乎醫生評估，病人會重返醫院進行身體檢查、實驗室及X光化驗，以及肺功能檢測等。

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