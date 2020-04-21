新冠肺炎未列職業病　勞工處稱需證明工作增染病率　議員轟涼薄

新冠肺炎疫情持續，立法會人力事務委員會今日（21日）召開會議，多名立法會議員促將新冠肺炎列為職業病。勞工處回覆指，職業病需考量工作環境染病風險、工作環境發病比率高於平均人口發病率等因素，目前仍在收集資料中，強調需明確因果關係。 不過，多名議員轟勞工處回應涼薄，郭家麒議員反駁港府扭曲標準，舉例醫護高風險是不實的科學問題，「係咪要死多幾個醫生，多幾個護士中招先係？呢啲係咪人話嚟？」

機場有大批旅客到港，醫護人員需要為他們檢測。（歐嘉樂攝／資料圖片）

勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩表示，參考國際勞工組織，列為職業病需有科學根據，其一是工作環境染病風險，另外工作環境發病比率須遠高於平均人口發病率，「沙士當時是很高的比率」，故符合條件。他指，現正研究本港一千多宗的感染源頭，強調需有科學根據才可列入職業病。

勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩表示，現正研究本港一千多宗的感染源頭，強調需有科學根據才可列入職業病。（資料圖片）

張超雄​：比足夠裝備，感染人數好少，就再唔駛畀保障佢哋？

工黨立法會議員張超雄批評，新冠肺炎是傳染病，不少人如醫護、空勤人員、司機、外傭風險高於一般人士，甚至已出現案例。他認為政府不應只看感染人數，而應是考慮疾病風險，反問「醫護做得好，比足夠裝備，感染人數好少，就再唔駛畀保障佢哋？」工聯會立法會議員何啟明亦質疑，疫情肆虐，惟不少人未能如公務員在家工作，「依家唔係去玩呀，所有人返工都面對危險」，直言打工仔沒有保障。

公民黨立法會議員郭家麒炮轟，不少國家如意大利、德國、比利時已列新型冠狀病毒肺炎為職業病，反駁港府扭曲定義，指醫護高風險是科學問題，「係咪要死多幾個醫生，多幾個護士中招先係？呢啲係咪人話嚟？」醫護界立法會議員陳沛然亦斥梁永恩涼薄。

公民黨立法會議員郭家麒炮轟指：「係咪要死多幾個醫生，多幾個護士中招先係？呢啲係咪人話嚟？」（資料圖片）

梁永恩回覆指，勞工處留意香港整體感染情況，不是只看死亡數據。他又指，因列為職業病後，僱主需直接提供賠償，強調需有清晰因果關係。他舉例，當疾病在社交廣泛傳開，難以確定染病與職業有關，「有可能係去咗唱K、酒吧」。他說，勞工處一直與衞生署有緊密關係，不同意現時僱員沒有保障。



勞工處助理處長（僱員權益）李志聰補充，現時在《僱員補償條例》36條 ，若市民不幸感染2019冠狀病毒病，可合理推斷他們是於工作期間感染得病，而僱主須為此作出補償。