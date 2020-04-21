【DSE 2020】教育局短片教防疫　入試場前後、休息期間及如廁安排

新冠肺炎疫情持續，港府日前公布2020年中學文憑試（DSE）「終極方案」，筆試如期周五（4月24日）開考。 教育局今（21日）上載短片至Youtube平台，講述試場應試防疫措施，當中包括考生必須戴上口罩及提交健康申報表，如有發燒、急性呼吸道感染徵狀，或正接受政府的強制檢疫，將不予進入。試場座位間距亦會盡量加闊至1.8米，確保考生有安全距離。

教育局短片連結：按此

試場入口防疫措施

教育局拍攝短片，講述各考場防疫安排建議。試場門口會擺放噴有1比99的消毒漂白水的消毒地墊，考生需踏上消毒鞋底，地上貼有排隊標記，提醒考生排隊時要保持距離。排隊位置附近可放有搓手液，讓考生消毒雙手，檢查站則會設有熱源影像系統，量度體溫，如有需要，會再進行額探及耳探，考生需在考試前提交健康申報表，如有發燒、急性呼吸道感染徵狀，或正接受政府的強制檢疫，將不獲准進入試場。

如學校環境許可，應設立等候區，根據考生獲派考室分流，予考生保持距離靜候。座位距離可設定為一米左右，等候期間仍需戴上口罩。考試時間一到，便可安排考生分批進場，學校可盡量利用不同樓梯和通道分散人流。

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試場防疫措施

教育局指，座位間距盡量加闊至1.8米，考生需全程戴口罩，如有不適，可舉手向考場人員示意。試場內，需預留較遠的座位予有需要考生，例如因敏感有咳嗽徵狀考生。設於課室的考室，座位距離也盡量加闊至1.8米。

休息期間防疫措施

考試完結後，可分批予考生離開考室，飲水機會暫停使用，考生需自備飲用水，考生亦可到空曠地方稍事休息，緊記保持距離，避免人群聚集，考務人員可安排考生分批前往洗手間。

洗手間防疫措施

地上需貼有排隊距離標示，每標示相距約一米。排隊時避免交談，廁格內貼上海報，提醒使用人士需蓋上廁板沖廁，提供抹手紙及垃圾桶，亦應暫停使用乾手機。