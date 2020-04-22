港澳辦中聯辦高調批內會運作　葉國謙：忍無可忍才發聲

港澳辦、中聯辦近日就立法會內會停擺高調表態，聲稱對港有「監督權」引起關注。行政長官林鄭月娥昨日指，中聯辦對憲制、特區管治和日常事務操作有權發言和作出提點。 港區人大代表、行會成員葉國謙今早接受港台《千禧年代》節目訪問時認為，今次兩辦高調聲明，是因為立法會內會長期停擺，至今未能選出正副主席，影響到整個香港運作，「忍無可忍」才發聲。公民黨主席梁家傑表示，即使中央政府對港的行使權力，亦受制於《基本法》，若然中聯辦能管香港日常事務，「即係咩都管得。」

港區人大代表、行會成員葉國謙認為，今次兩辦高調聲明，是因為立法會內會長期停擺，至今未能選出正副主席，影響到整個香港運作，「忍無可忍」才發聲。（資料圖片）

葉國謙：兩辦過往對港事務克制 內會事件影響港運作

葉國謙在節目上表示，港澳辦與中聯辦不會監督特區政府官員委任、如何改善衛生環境等，只會從宏觀、整體影響香港運作的才會表達意見。他認為，兩辦一直對港事務表現「克制」，但現時內會長期癱瘓，未能選出正副主席，「唔係普通問題」，令他們「忍無可忍」才發聲。

他又批評，主持會議的公民黨郭榮鏗不按《議事規則》執行職務，半年內仍未選出正副主席。至於郭榮鏗會否因此被取消議員資格，他指根據《基本法》35條，如要取消議員資格並不簡單，現時因涉及法律問題，難以評論，「佢自己考慮啦。」

葉又強調，中聯辦不是管治特首，是代表中央就香港問題執行及監督，監督權源自《基本法》第12條，代表中央落實一國兩制；而兩辦與特首不存在從屬關係。

公民黨主席梁家傑接批評，特首昨日稱中聯辦對特區日常事務操作等有權發言的說法令人非常不安及震驚。（資料圖片）

梁家傑：兩辦高調發聲 危險做法

公民黨主席梁家傑接受同一節目訪問時批評，特首林鄭月娥昨日稱中聯辦對特區日常事務操作等有權發言的說法令人非常不安及震驚。他認為，即使中央政府對港的行使權力，亦受制於《基本法》，若然中聯辦能管香港日常事務，「即係咩都管得。」

梁指，不論回歸前，歷任的中聯辦主任都未有就受制於《基本法》22條而有異議，認為現時兩辦的高調作為，是危險做法，令人質疑「一國兩制、高度自治、港人自港是否尚存」，又反問現時是否「京人治港」。

梁家傑又指，郭榮鏗目前主持內會的手法，是符合《議事規則》履行職責，讓議員能充份發言，但是現時兩辦作出嚴重的指控，批評郭涉及公職人員行為失當，卻未有走畢整個「高度自治」的程序，例如提出司法覆核處理內會事宜，就直接跌到事件結論。

中聯辦文章指，港澳辦、中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機構，「不是《基本法》第22條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬部門』」。（資料圖片）

丘梓勤：中央對港將走強硬路線

昨日政府問責班子傳出將有大變，五政策局或將會更換局長。港大社會科學學院講師丘梓勤在節目上表示，認為今次政府人事「大地震」，反映林鄭月娥想透過官員重組，希望重拾管治威信，另外就政制及內地事務局局長聶德權在中聯辦事件爭議中處於風眼，將聶平調至公務員事務局，是要向高級官員發出訊息，如涉及兩辦的問題，都要同「西環打招呼」，否則是重大政治的問題。丘指，今次調動的官員都不是直接與反修例事件有關，估計涉及政治問題，如果撤換相關官員，予人對事件問責失職。他又認為，今次換班預視中央未來對港管治走強硬路線，換走多個政務官亦反映港對公務員治港有意見。