基本法22條︳李柱銘對中聯辦具監督權感莫名其妙　憂影響高度自治

港府昨日（20日）回應日前發出修正新聞稿的回應時，首次明確表明，中聯辦獲中央授權，專責處理香港事務，「有權力和責任代表中央政府」，就涉及中央與特區關係、《基本法》正確實施、政治體制的正常運作，以及「關於社會整體利益的事宜」等重大事項表達意見，行使監督權。同時，當日負責出稿的政制及內地事務局的最高負責人、局長聶德權，昨晚（21日）透過社交平台承擔責任，稱為引起混亂致歉。 民主黨創黨主席、基本法起草委員李柱銘今日（21日）在港台節目指，當年起草《基本法》22條的設立，為中央不可干預香港，捍衛香港高度自治。

民主黨創黨主席、基本法起草委員李柱銘重申，只有民主選舉及中央不可以干預香港，能捍衛香港高度自治。他指，當年起草《基本法》時有大律師、法官等熟知法律的專業人士，若果中聯辦、港澳辦及新華社不包括在「中央人民政府所屬各部門」，會在法律條文中加上「不包括」的字句。「《基本法》22條就係要管呢啲部門。」

他續指，當年提出一國兩制是表明50年自治，亦是「港人自管」。他認為中聯辦駱惠寧新官上任，不熟知中聯辦在港多個物業豁免印花稅，有大量文件證明，質疑政府高官不捍衛香港制度，向他說明此事，卻替中央為《基本法》22條解話。他亦建議中央重新解讀《基本法》，「害到班官員好慘，要你改就改」。

至於中聯辦關於在「社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權」，他指除了國防及外交權外，《基本法》賦予香港高度自治權，有行政及司法權，若社會整體利益包括在內，「仲有咩高度自治權？簡直莫名其妙！」