新冠肺炎│560間幼稚園「疫」市申請加學費　3校申請減學費

新型冠狀病毒疫情持續下，全港學校復課無期，令不少幼稚園陷入經營困難。教育局表示，截至4月中，有560間幼稚園向教育局申請下學年加學費，350間維持學費不變，有3間申請減學費。身兼幼稚園校長的教協副會長關淑玲認為，申請加學費的幼稚園數目與往年差不多，主因與教師薪酬、租金按年增加有關，與疫情未必有好大關係。

截止本年4月中，教育局表示，在參加幼稚園教育計劃約760間幼稚園中，有約450間、即近6成申請加學費，約230間學費維持不變，有3間申請減學費。（資料圖片）

6成幼稚園計劃學校申加學費

截至本年4月中，教育局表示，參加幼稚園教育計劃約760間幼稚園中，有約450間、即近6成申請加學費，約230間學費維持不變，有3間申請減學費。至於沒有參加幼教計劃的幼稚園，有110間申請加學費，120間學費維持不變。教育局指，現時正審核學校建議的學費，會盡早通知學校核准的學費。

位於華貴邨的聖文嘉中英文幼稚園校長麥謝巧玲表示，學校有參與幼教計劃，半日制班無收學費，正申請下學年全日制學費加5%，主因與學校教師薪酬按通脹上調有關。

她指，其次是受到疫情影響，學校3月起至6月，暫停向全日班收學費。由於政府資助並非全面補貼全日制班，學校須彌補資助與支出的差額，每月大約5萬元，現時已開始動用儲備應付，期望當局體恤校情，全面批出加價申請。

教協：加學費與疫情未必好大關係

整體而言，身兼幼稚園校長的教協副會長關淑玲認為，申請加學費的幼稚園數目與往年差不多，主因與教師薪酬、租金按年增加有關，與疫情未必有好大關係，但不排除個別學校在這段期間出現退學潮、收入減少，需要上調學費。至於部份學校維持學費不變，她指，相信是按局方指引，學校在財政平衡下，凍結學費，以減輕家長負擔。



教育局重申，疫情期間已推出不同措施支援幼稚園，例如向參與幼教計劃的幼稚園，以一月學生人數為基礎，計算每月資助，確保學校不會因個別學生缺課或退學而減少資助。

目前有約八成出版社決定全面凍結教科書價格。（資料圖片）

八成出版社凍結下學年書價

教育局每年四月公布適用書目表，供學校下學年選書之用，目前尚未公布適用書目表。因應新冠肺炎疫情，令經濟急速惡化，教育局指，早前呼籲出版社凍結下學年的課本價格，與市民共渡時艱，目前有約八成出版社決定全面凍價，其餘仍在考慮。本港教科書書商「培生香港」上周五（17日）宣布，自下月起，教科書價格將維持去年水平，以緩解學校、師生的抗疫壓力。