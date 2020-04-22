【聶德權專訪】稱從無擺低政改　成事需三方接受　中央有話語權

香港的政制改革問題，一直以來都是一項極具爭議的議題，《基本法》中列明，行政長官及立法會最終都是由普選產生。特首林鄭月娥在上屆政府以政務司司長身份，親自率領「政改三人組」處理政改，惟方案最終被立法會否決。及至本屆政府任期已過一半，但政改問題一直只聞樓梯響。 政制及內地事務局局長聶德權接受《香港01》專訪時表示，「從來都無擺低過政改」，但認為要重啟政改，不應只著重討論方案上的細節，反之要先解決處理好一國兩制，以及中央和特區政府關係等基本問題。 全國人大常委會在2014年就普選行政長官所頒下的「831框架」，是否未來重啟政改的前設？聶德權坦言，「在政改問題上中央是有話語權的，所以有任何說法指政改是特區內部事務，都是不正確的」。

聶德權表示，任何一個政改方案，若要獲得通過都需要中央政府、行政長官和立法會三分之二議員通過，才能成事，缺一不可。

作為處理政改的主事官員，聶德權說，過去一直很努力促進立法會不同黨派議員親自到內地考察，和內地官員接觸和溝通，目的就是希望找到突破位。他坦言，要達成政改，不能單談方案內容，「最重要是知道任何一個政改方案，若要獲得通過都需三方面同意，即中央政府、行政長官和立法會三分之二議員通過，缺一不可」。

聶德權反問，當今日立法會仍然有議員拒絕與中央接觸和溝通，或採取抗拒態度，那麼在這個具爭議議題上，能達成三方同意的機會有多大？「若通過方案的機會不大，政府將它拿出來給大家討論，這又是否負責任的做法？」

全國人大常委會在2014年頒下的「831框架」，規定行政長官參選人須獲得過半數提名委員會委員支持，才能成為候選人，候選人數目限在2至3位，不實行公民提名及政黨提名，引起民主派反彈。聶德權表明，「當社會上連這個基本的框架都不能接受，又提出要以其他方式提名，或不能受這框架約束，這些問題都是基本的問題，必須要先解決才能推進」。但他相信，只要社會不再採取敵視的態度作溝通，亦非立場先行，而是希望做好這件事，沒有事是處理不到的。

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《基本法》頒布30年 聶：「兩制」一直很清楚

今年是《基本法》頒布30周年，當到達2022年，一國兩制亦已經實施了25年，而近年所發生的社會事件，令一國兩制的前路問題再受關注。聶德權指出，一國兩制是世界上嶄新的方針，無經驗可循，加上每人的經歷和年紀都有不同，以致對一國兩制的理解亦存在差異，他舉例指，「年青一代出世時已是1997年後，他們基本上沒有參與基本法制定、頒布、中英聯合聲明及前途談判等歷史。」

回歸初期曾在特首辦內工作，2004年出任駐京辦副主任，現時主責處理政制及內地事務的他稱，自己對回歸以來落實一國兩制事務都深有體會，「大家都可以見到在回歸初期，社會多談兩制少談一國，但及後發現香港作為國家的一部份，開始慢慢多人談一國，但不代表沒有兩制」。他續指，《基本法》中保障言論、集會、新聞自由等，香港有自己的經濟社會制度，可以參與對外事務，「以上所有都無變過，其實『兩制』一直都很清楚」。

香港非完全自治 高度自治是中央授權

近日港澳辦及中聯辦接連就立法會事務發聲，民主派質疑有損一國兩制，聶德權在訪問中重申，「香港作為一個特別行政區、國家的一部份，我們是一國兩制、港人治港，一個高度自治的特別行政區，但並不是完全自治。在實踐一國兩制的過程中，你必須要和中央有溝通，互相理解和尊重，亦因為香港是國家的一部份，存在授權與被授權的關係，故高度自治權是中央授權的，這些概念社會必須要掌握和接受」。