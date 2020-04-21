公務員搞反修例集會顯政治忠誠問題　學者料聶德權強化效忠意識

《基本法》一紙條文點燃港澳辦、中聯辦與泛民之間的戰火，正當硝煙四起之際，添馬艦突然傳出大地震，多名局長將被撤換。近日陷入《基本法》第22條爭議風波的政制及內地事務局局長聶德權，將平調擔任公務員事務局局長，由於時機巧合敏感，引發外界無限猜想。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，聶德權調識一事與近日《基本法》爭議無關，不覺得有問責成份，原因是問責官員的任命非短時間內可拍板決定，「又要搵人，又要中央同意，唔會幾日間出咗事就調走你，政府唔係咁運作」，認為今次只是時間上的巧合。 但他指出，去年反修例運動期間，有公務員打正旗號發動集會，顯示公務員政治可靠性出現問題，今次由聶德權空降掌舵，料會加強對公務員系統的管理及紀律。

有公務員去年發起反修例集會。（資料圖片）

不排除公務員被減薪

劉兆佳指，聶德權接任公務員事務局局長後，首要任務是處理過去一年公務員隊政治中立的不正確理解，新崗位需要承擔的困難不會比政制局少，因此不同意外界解讀他的平調是被發配坐「冷板凳」，「有時形勢需要一個更打得嘅人。」

他指出，反修理運動期間，特區政府對部份公務員表現不滿是肯定的，可以料想日後政府必然會對公務員團隊作出「四點強化」：強化管理；強化紀律，賞罰分明；強化公務員對一國兩制及《基本法》的認識；強化公務員對國家及特區政府效忠。

劉續指，逃犯條例風波中有行政主任及政務官發聲明反對政府政治立場，有人打着公務員旗號參與反政府集會以及組織新工會，顯示公務員政治可靠性出現問題，不排除日後或出現公務員被減薪的情況。

劉兆佳相信政府希望透過新班子，展示更大衝勁和魄力，向社會展示政府決心重新起步的心態。（林若勤攝）

新班子展「重新起步」決心

對於今次政府人事佈局大洗牌，劉兆佳認為不意外，指去年返收例風波發生後，已預計過必然會出現人事調動。他相信與近日中央的舉動無直接關聯，「剛巧撞了時間，頂多可以話政府應該多等幾日，令外界減少揣測。」他相信政府希望透過新的班子，展示更大的衝勁和魄力，向社會展示政府決心重新起步的心態。

至於今次提拔44歲的勞工及福利局副局長徐英偉，接替62歲劉江華擔任民政事務局局長，是否反映政府對劉江華任內表現不滿，或中央對青年工作有不滿？劉兆佳說，「未必係覺得你唔好，可能係覺得其他人做會帶來有新作風。」