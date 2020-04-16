美容中介平台BloomMe突停業　商戶被拖數逾百萬　警列詐騙調查

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，政府於「限聚令」下，美容院、按摩院等需關閉場所面臨沉重打擊，惟近日有美容中介平台突然結業，逾百被拖數商戶追討無門。名為「BloomMe」的美容中介網上平台，周二（14日）突然通知商戶終止服務，近百商戶苦主組成群組伸冤，指於近月開始被平台拖欠餘款，聲稱合共逾百萬元欠款，今午其中約50名苦主到西區警署報警求助。 警方將案件列作詐騙，交由西區警區情報組跟進，暫未有人被捕。

BloomMe於網頁上指，周二（14日）起即日終止美容預約及BloomMe Pro預約平台服務。（BloomMe網頁截圖）

約50名苦主今午到西區警署報警求助。

名為BloomMe的美容中介網上平台，於2015年成立，聲稱可透過平台包括App應用程式，預約超過1800 間水療及美容中心，已累積超過25萬用戶，加入平台的商戶，需要每年繳交年費及收取佣金。惟有商戶於周二（14日）突然收到平台以電郵通知，指公司會即日終止美容預約及BloomMe Pro預約平台服務，指用戶可於下周一前匯出資料，但內容並無提及有關商戶金錢上的善後安排。

50苦主到警署報警

消息傳出後，網上陸續出現BloomMe商戶苦主申報，指被平台拖欠餘款，更組成逾百人的苦主群組，聲稱合共涉逾百萬元欠款，今午其中約50名苦主到西區警署報警求助。有苦主透露3個月前開始被拖數近數萬元，於復活節假前仍能聯絡到對方一名經理，「佢話因為疫情，搞緊啲嘢，咁大間公司唔會呃你，放完假一定畀你」，惟假期後已無法聯結對方，嘆店舖急需交租，形容平台不負責任。

需交4千元年費並抽佣兩成

其中一名苦主、中環美容院負責人趙小姐指，於3年前加入該平台，因為平台頗有名氣，於本港很多客戶會查閱，對小規模商店的生意甚有幫助，而且平台系統頗完善及方便，有關商戶的資料、環境及收費等均於App內一目了然。趙稱，商戶加入BloomMe需要繳付每年4,000至5,000元年費，而客戶經BloomMe預訂服務後，費用會先由BloomMe收取，並扣除當中兩成作佣金，餘額聲稱於30日至60日以出票形式寄予商戶。

去年起被拖數 批早有預謀

惟趙小姐指，於去年開始屢被平台拖數，有款項被延遲逾數個月方獲發票，更需要自己不斷致電該平台負責職員追數方獲回音，「點解次次要三催四請先追到咁多個月嘅票？」，趙指有商戶沒有主動追數，更被拖數近一年。後來於去年10月，趙小姐指決定不再使用BloomMe的服務，惟對方仍有約7,000元餘款未繳回。趙小姐指目前苦主商戶群組已集合過百人，被拖欠款項由數千元至10萬元不等，合共超過200萬元，苦主曾聯絡平台負責人但未獲回覆，有職員則表示自己亦是於周二收到公司通知被遣散，稱自己亦是受害者。

記者今午到BloomMe辦公室地址了解，並無人應門，地上遺下信件。（余睿菁攝）

議員去信金管局及警方要求調查

於「限聚令」下，美容院等場所需要關閉，現時生意已面臨嚴峻考驗，趙小姐批評平台此時作出拖數結業行為自私，又認為事件是早有預謀，「有苦主上個月仲收到（平台）叫佢落廣告，要用現金畀錢，邊有人會叫人現金畀錢咁奇怪？就係唔想留低紀錄」，趙又指BloomMe於台灣亦有業務，擔心公司將本港的資產轉移到台灣仍會繼續經營，「咁咪好恐怖？」。批發及零售界立法會議員邵家輝去信金管局及警務處，要求凍結平台帳戶資金提取或轉移，並盡快調查事件。

警方：案件列詐騙跟進

警察公共關係科發言人指，西區警署於今日下午接獲1男1女報案，指透過一網上服務配對平台招攬生意，惟自去年12月起，報案人未能收回其客人於平台上的付款，該網上平台亦已宣布清盤。案件現列作詐騙，交由西區警區情報組跟進，暫未有人被捕。另外中區警署於周二（14日）接獲1名店鋪男職員報案，指透過一網上服務配對平台招攬生意，惟自去年12月起，報案人未能收回相關服務費。經了解後，報案人所提供的資料未有涉及刑事成分，其後報案人表示會自行尋求法律協助，案件列作「雜項」。