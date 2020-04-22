【新冠肺炎】保安局拒公開警方PPE保護衣庫存量　稱會損議價能力

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前警方協助檢疫時，被質疑穿著比醫護人員規格更高的保護裝備，而且脫下衣物時未有依據防感染指引。 立法會議員向保安局查詢警方各種個人防護裝備存貨量及有無使用指引時，保安局稱，特區政府認為現階段不宜公開披露個別部門的防疫物品使用量和庫存等具體資料，以免損害物流署及各部門採購防疫物品的議價能力。 保安局指，警隊會參考衞生署衞生防護中心所作出的指引及建議，並因應行動需要、人員的工作性質和受感染的風險，為前線人員配備合適的個人保護裝備。

2月12日凌晨，長康邨康美樓被發現有兩名確診患者分別居於不同樓層的07單位，大廈的07單位居民需於即晚緊急撤離。到場警員換上全套PPE防護裝備在外圍戒備，但醫護只穿較輕裝的藍色保護衣上樓接觸住戶。（資料圖片 / 余俊亮攝）

保安局局長李家超回覆立法會議員郭榮鏗的書面質詢，指自疫情爆發以來，警務處根據政府分發防護裝備的原則及按實際需要從政府物流服務署獲分發口罩及其他個人防護裝備，警務處亦有自行在市場上購買口罩，分發給其人員使用。警務處每星期檢視口罩的用量及存貨，再向物流署申請進一步供應。他指，警隊嚴格遵從目前政府分發防護裝備的標準，以「應用則用」的原則，向人員提供防護裝備。

他續指，全球對防疫物品的需求正急升，特區政府的採購工作正面對激烈競爭。特區政府認為現階段不宜公開披露個別部門的防疫物品使用量和庫存等具體資料，以免損害物流署及各部門採購防疫物品的議價能力。

至於有關指引方面，李家超稱，警隊會參考衞生署衞生防護中心所作出的指引及建議，並因應行動需要、人員的工作性質和受感染的風險，為前線人員配備合適的個人保護裝備，以確保人員能安全和有效地執勤。他補充，警隊有一套應付傳染病的工作指引，當中涵蓋一系列單位及個人防護措施，以及有關個人保護裝備的正確使用程序。

郭榮鏗查詢政府有否機制將警方管有的防護裝備重新分配予前線醫護人員使用，李家超指，政府現時採購的防護物資會優先照顧參與檢疫工作的前線人員的需要，包括衞生署的醫護人員及港口衞生人員、執行檢疫令的前線人員，以及維持必要公共服務的前線人員。至於醫院管理局會繼續加快採購程序，以確保前線醫護人員在提供服務時有足夠的保護裝備。目前除N95 呼吸器外，各項保護裝備的供應較疫症初期穩定。以平均用量計算，各項保護裝備的庫存約可使用兩個月以上。

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