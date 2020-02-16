【武漢肺炎】郭家麒批評囤積口罩　警方反駁指控失實、誤導

警方今日（16日）在Facebook發帖文，點名批評公民黨立法會議員郭家麒昨日（15日）在其專頁發布有關警隊囤積口罩及其他防護用品的片段「內容失實、有誤導市民之嫌」，對此感「憤慨」和「遺憾」，續解釋警方需要使用保護裝備的原因。 郭家麒接受《香港01》訪問時反指警方似惡霸，「只有佢哋可以講嘢，有啲恐嚇成分」，續指警方如要證明言論失實，應公開警隊現時有的保護裝備存貨，以正視聽。 警方除了向郭家麒發炮，更去信廣播處處長投訴《頭條新聞》節目抹黑警方，要求處長跟進。

警方否認獲發N95口罩及保護衣 稱是本身儲備

郭家麒昨晚在其Facebook專頁，斥責警方囤積大量口罩及其他防護用品，醫院則缺乏防護裝備，形容「香港人苦不堪言！」他批評警方使用保護裝備不當，並稱警方擁有大量防護用品，對其他部門不公。警方則在今日下午同樣在其Facebook專頁發聲明，批評郭家麒片段「內容失實、有誤導市民之嫌」，對此感「憤慨」和「遺憾」，僅指警隊是最多僱員的政府部門，有最多機會接觸市民。

就指控獲供應1.3萬個N95口罩及將會獲發四萬多件保護衣，警方指全部都是失實的錯誤信息。警方亦補充，警隊持有的口罩數量極少，僅得以應付約一星期的用量，警方每星期都會檢視口罩用量及存貨，再向政府物流服務署中請進一步供應，「大部分同事每日只獲發一個口罩，孰多孰少，大家心裡有數」。至於保護衣，警方則指疫情爆發至今，警隊並無獲發任何保護衣，同事使用的保護衣全是警隊本身的儲備。

另外，警方亦反駁郭家麒稱警隊「貪生怕死」的指控，又舉例指警方早前曾應衛生署要求，到青衣長康部康美樓協助涉事住戶遷往檢疫中心，其間有多個單位的住戶不合作，需要陪同衛生署人員一同上樓介入，以及警方亦主動建議將八鄉少訊中心交予政府用作檢疫中心等。

郭家麒今日接受《香港01》電話訪問，指警方應公開其保護衣物和口罩數目，以正視聽。（資料圖片）

郭家麒要求公開警方保護衣和口罩數目

郭家麒今日接受《香港01》電話訪問，指他和其他議員曾去信物流署和醫管局，要求公開各部門現有的保護醫物存貨，惟至今未有回應，認為近日保護衣物尤其珍貴，政府有需要增加透明度，公開各部門儲備。他同時批評警方錯誤使用N95口罩，解釋N95口罩「唔係亂用，係喺高風險情況下使用」，質疑警方並非要接觸病人和確診個案，為何要使用N95口罩。

面對警方點名批評其言論失實，郭家麒回應指警方應公開其保護衣物和口罩數目，以正視聽，又形容警方發聲明做法似惡霸，「只有佢哋可以講嘢，（聲明內容）有啲恐嚇成份。」郭家麒建議警隊應與其他部門分享保護衣物，以理性處理問題、改善其形象。

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去信廣播處處長斥港台《頭條新聞》抹黑

除此以外，香港電台節目《頭條新聞》前日（14日）推出名為「驚方訊息」的環節，以諷刺形式表達節目對警隊於抗疫期間工作的看法，包括由藝人王喜扮演「忠勇毅」警察，用手機自拍、疑使用警車私人交收懲教署「CSI」口罩。

警方昨日（15日）去信廣播處長梁家榮，投訢指港台電視前日播出的節目《頭條新聞》，特別是一個名為「驚方訊息」的環節，多次以嘲諷形式抹黑警隊抗疫期間的工作，表示極度遺憾，要求廣播處長作跟進。

警方在信件中表示，警隊抗疫期間一直緊守崗位，積極支援其他部門，後勤警員和退休警員義工都有參與抗疫，指節目完全漠視警方工作，顛倒是非，實在不能接受，又指節目中多次隱喻警方積存大量抗疫裝備，與事實不符。