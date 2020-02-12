【武漢肺炎】警全保護裝外圍戒備　醫管局解釋為何醫護較輕裝

新型冠狀病毒疫情持續，正當醫護面對防護裝備不足的情況下，近日警方則多次被質疑以全套白色防護衣，在高危地區包括青衣長康邨的外圍戒備，但醫護則較為「輕裝」，只穿藍色保護衣。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（12日）在記者會上表示，不清楚其他部門分發及使用防護裝備的原則和情況，惟醫管局則會採用「用得其所」原則，如涉及可能會出現霧化的醫療程序，醫護人員則需要全套保護衣物。

2月12日凌晨，長康邨康美樓被發現有兩名確診患者分別居於不同樓層的07單位，大廈的07單位居民需於即晚緊急撤離。到場警員換上全套PPE防護裝備在外圍戒備，但醫護只穿較輕裝的藍色保護衣上樓接觸住戶。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2月12日凌晨，長康邨康美樓被發現有兩名確診患者分別居於不同樓層的07單位，大廈的07單位居民需於即晚緊急撤離。到場警員換上全套PPE防護裝備在外圍戒備，是較高防護力的「Tyvek」保護衣；而當晚醫護上樓解除住戶，以及平日醫護接送確診病人轉院，都只是穿較低藍色保護衣。

分流站：黃色保護衣

今日衛生防護中心例行記者會，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，被問及外圍戒備的警方身穿的保護衣，為何比接觸病人的醫護更高規格，她解釋，醫管局同事要去分流站，就建議用全面罩或眼罩、外科口罩或N95，穿第一級的黃色保護衣及即棄手套。

接觸懷疑個案：藍色保護衣

她續指，若要去接受懷疑個案、加強監察的隔離區病房，即棄頭罩、全面罩，N95口罩，第三級的藍色保護衣和即棄手套。

霧化程序：白色保護衣

何時要穿最高級別的白色全套保護衣呢？何婉霞說：「看會否有霧化情況，如插喉、抽痰等有機會霧化程序，就要用全套保護衣去保護員工。」她說若一般病房接觸病人，就建議用外科口罩，每次見完病人要洗手。

「不是醫務人員未必需要全套」

「如果不是醫務人員，就未必需要用全套。」何婉霞則稱不知道其他部門分發及使用防護裝備的原則和情況，對於有指警務人員的防護裝備較醫護人員更全副武裝，她說「不同部門有不同程序」。

醫管局早前表示醫院防護物資不足，甚至缺乏PPE裝備，即使近日運送懷疑確診病人的醫護人員，均只穿上藍色保護衣，有在公立醫院工作的醫護人員更指取口罩需要「申請」，不能隨時自取使用。何婉霞今日（12日）在記者會上表示，有緊密監察醫管局轄下設施的口罩使用量，知道有同事關注口罩數量，對此表示明白，她指醫管局抱著「用得其所」原則讓醫護人員使用。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（12日）在記者會上表示，醫管局會採用「用得其所」原則，如涉及可能會出現霧化的醫療程序，醫護人員則需要全套保護衣物。（李澤彤攝）

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