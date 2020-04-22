DSE 2020│張建宗參觀文憑試考場　籲僱主准彈性上班助考生赴試場

中學文憑試下周五（24日）開考，政務司司長張建宗今日到訪伊利沙伯中學，視察考場的準備情況，和了解各項防疫措施。他又特別呼籲，全港僱主能容許員工彈性時間上班，分散早上繁忙時間交通人流，讓考生能在開考前順利到達試場，特別是文憑試四個核心科目的考試日子。

政務司司長張建宗今日到訪伊利沙伯中學，視察考場的準備情況，和了解各項防疫措施。（資料圖片）

與教育局副局長蔡若蓮赴伊利沙伯中學

張建宗今日在教育局副局長蔡若蓮陪同下，到訪作為試場之一的伊利沙伯中學，了解考場內外防疫措施及安排，包括所有考生及考務人員都必須戴上口罩、作出健康申報、試場盡量加寬考生座位距離至1.8米等。

張建宗強調，今屆文憑試共有超過5萬名考生及2.1萬名考務人員，試場約400個，政府會以考生及考務人員的健康為首要考慮，確保各個試場做好防疫工作。他指，疫情可能對考生帶來壓力，鼓勵他們以積極樂觀的態度應對考試，並提醒考生加強防疫意識，嚴格遵守考試安排，讓文憑試能在安全環境下完成。

另外，他特別呼籲全港僱主能容許員工以彈性時間上班，分散早上7至8時繁忙時間的公共交通人流，讓考生能在約8時半開考前順利到達試場，特別是文憑試四個核心科目的考試日。