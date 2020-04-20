DSE 2020│九巴、新巴、城巴考試期間加強服務　涉40條線

本港新型冠狀病毒肺炎疫情更日回落，中學文憑試（DSE）將於周五（24日）開考，不過在疫情下，公共交通工具的班次都削減。為迎接DSE開考，九巴、新巴及城巴今日（20日）都表示會加強服務，九巴將恢復18條早前因疫情停課而暫停的巴士路線，包括其特別班次；新巴及城巴則會因應客量，加強9條路線的服務，並於開考日（24日）及6個主科考試日恢復13條學校路線的班份班次。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

九巴加強服務的班次

彩雲 往 慈雲山 (南)：3M特別班

貫華里 往 尖沙咀碼頭：5C 特別班

寶達 往 觀塘站：13M 特別班

油塘 往來 彩虹：14D

藍田 (廣田邨) 往 彩虹：14D 特別班

九龍灣站 往 愛民／太子道東麗晶花園 往 愛民：17 特別班

順天 往 觀塘碼頭：23 特別班

觀塘裕民坊 往 樂華：28S

葵盛 (中) 往來 灣景花園：34 特別班

長宏 往 葵盛 (中)：43D

美田邨 往 大圍站：82B

馬鞍山市中心 往 沙田站／沙田站 往 錦英苑／錦英苑 往 沙田站：86S

利安 往 頌安：87P

彩明 往 寶林：93M

安秀道 (仁達樓) 往 長沙灣 (甘泉街)：214P

水泉澳 往 沙田市中心：288A

水泉澳 往 禾輋：288B

水泉澳 往 大圍站 (經：美林)：288C

唐明街 往 康盛花園：296M 特別班

九巴加強服務的班次

新巴及城巴於開考日及主科考試日（4月24日、27-29 日、5月2日、4-5 日）恢復部分服務的路線：

柏道／羅便臣道 往 寶馬山：23B

興華邨 往 勵德邨：81A

富欣花園 往 寶馬山：81S

筲箕灣廣場 往 藍灣半島：82S

鴨脷洲邨 往 華富南：91A

海怡半島 往 羅便臣道：93

循環路線 長沙灣賽馬會診療所 往 富昌邨：702S

筲箕灣 往 跑馬地（上）：19P

華富北 往 羅便臣道／深灣 往 羅便臣道：40P

北角碼頭 經 寶馬山 往 華富中：41A

筲箕灣 往 寶馬山：85A

藍灣半島 往寶馬山：85P

鴨脷洲大街 往 堅道／田灣 往 堅道93C

新巴及城巴將於考試期間因應客量加強服務的9條路線：

11、12A、19、20、23、25A、27、48、85

另外，城巴表示，因應來往機場的交通需求受疫情影響大減，城巴機場快線服務需作臨時調整，由4月22日星期三起，城巴 A10、A11、A12、A20、A21 及 A22號線會進一步調整班次及服務時間，而NA11號線服務亦會作調整，詳情請查閱乘客通告。城巴稱，會密切留意各條機場快線及東涌及北大嶼山路線的運作及客量，如有需要會作適當調配，確保服務水平配合需求。