DSE 2020│重溫英文科考試題目、報告　考閱讀卷前應選定考B1或B2

2020年中學文憑試（DSE）筆試將於本周五（24日）開考，核心科目英文科筆試將於4月28日及4月29日進行。受新型冠狀病毒疫情影響，英文科口試取消後，原本的10%分數比重全部劃歸校本評核（SBA），校本評核的分數大幅調高至佔整體25%，其餘試卷的分數比重不變。 《香港01》整合考評局的2019年DSE《試題專輯》，當中包括答題表現及常犯錯誤等，讓考生引以為鑑。報告提醒，考生在作答閱讀卷乙部（Part B）前，應該已就選答B1還是B2作決定，在考試期間以略看試題內容從而決定選答的方式，報告認為相關做法「不明智（unwise）」。

2020年中學文憑試（DSE）筆試很大機會如期於4月24日開考，核心科目英文科筆試將於4月28日及4月29日進行。（資料圖片）

閱讀卷作答 考生應避免抄襲原文字詞

英文科卷一閱讀卷甲部為必答題；乙部則設有較淺B1部分及難度較高B2部分，考生須二選一，選答B1的成續最高只可獲4級。去年甲部第一篇文章主要談及對「雜亂」的另一種定義與看法，雜亂無章並非一定負面，指每人有不同的處事系統，對部分人可能是有益處。

乙部B1有三份閱讀資料，主題圍繞本港閱讀文化，其中一篇為報章剪報，講述本港政府每年為圖書館額外購置70萬本書，但另一邊卻丟棄數以百本舊書籍。另外，亦有文章談及提升小朋友閱讀習慣的方法。B2則引用一名澳洲籍作者的個人自傳節錄，講述其小學時曾為班中最出色的學生，但卻因受教師得寵而被同輩負面標籤的經歷與影響。

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考試報告指，考生應避免留於抄襲原文字詞，作答填充題及短答題時亦應注意詞性、語境。報告舉例指，第31題問考生試題文章中其中一處的「them（他們）」代表甚麼人，近半考生的答案是「an LCSD spokeswoman（一名女康文署發言人）」，但題目的「them」明顯是指多於一人的眾數，「an LCSD spokeswoman」屬單數，答案明顯不符題目要求。

作答乙部前 就應選定B1還是B2

報告提醒，考生在作答乙部前，應該已就選答B1還是B2作決定；對於在考試期間以略看試題內容從而決定選答的方式，報告認為相關做法「不明智（unwise）」。報告解釋，過去數年不少選答B2部分的考生，均未能完成所有題目，亦有考生抄寫大篇幅原文為答案，「此類考生選答B1較為明智。」

報告提醒，考生在作答閱讀卷乙部前，應該已就選答B1還是B2作決定。（資料圖片）

寫作卷考生必須先釐清題目要求文體

英文寫作卷分為兩部分，去年的甲部為必答部分，要求考生以200字，為學生年報撰寫文章，考生需分別講述一個令自己享受學習或感到挑戰的科目，又談及作為中六某班學生最令人難忘的地方。英文作文卷乙部為選答題，學生可從八題中選答一題，去年題目包括以議論文，談網上平台、社交媒體等是否可作為理性討論平台；撰寫新聞報道，講述校際運動比賽間曾發生的事件；以及指出近年越來越多公司聘請國際專才，解釋聘用專才為本港帶來的挑戰與機遇，和如何確保本地社群不會因此而被忽視等。

報告表示，去年甲部的考生表現相對令人滿意，表現較佳的考生能就有趣體驗、軼事等，抒發個人感受。報告認為考生必須先釐清題目要求文體，從而決定使用甚麼類型的詞彙字句，讓整篇文章的行文風格能一氣呵成。然而，報告提醒考生應靈活運用詞彙，而非硬套「僵化短句（stock phrases）」，相關短句只應在符合行文意思的情況下運用。

乙部方面，報告提醒，題目只要求以400字作答，文章字數越多不代表得分越高。

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聆聽及綜合卷 考生應以自己字句整理答案非謄寫錄音

英文科卷三聆聽及綜合能力卷設有兩部分，甲部為必答，主要考核聆聽能力；乙部亦設B1及B2部分，考生須二擇其一。去年以資訊科技為主題，甲部必答部分講述中學資訊科技網上雜誌的編輯與成員準備期刊的過程；乙部選答部分，則要求考生代入校際視覺媒體學會秘書身份，籌備視覺媒體節。

其中一項報告內容指出，考生聆聽內容後應以自己的字句整理答案，而非依賴謄寫錄音內容，作答乙部前應檢查答案是否符合題目要求或行文要求。

乙部方面，報告指對考生來說，從錄音的大量資料中選擇合適內容是一項挑戰，考生應善用播放錄音前的準備時間，閱讀題目並釐清需要甚麼資料。

乙部要求考生以電郵、演講辭或報告文體格式撰文，報告指若考生選取不合適的資料，將影響整篇文章的行文結構，同時提醒考生應清楚題目對撰文身分以及文章受眾。

今年英文科卷四說話卷取消，原本的10%分數將全部劃歸校本評核（SBA），校本評核的分數比重由原本15%，大幅調高至佔整體25%，其餘試卷的分數比重不變。英文科的DSE筆試總比重將由85%，調低至佔75%。