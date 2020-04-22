【新冠肺炎】消息：多一名出院病人疑復發　37歲女呼吸困難入院

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據了解，本港再多一名出院病人再度入院，並對病毒測試呈初步陽性反應。該患者是一名37歲女子，她在4月18日出院，昨天因呼吸困難及胸部不適而再次入大埔那打素醫院，病毒測試初步呈陽性反應。若她最終對病毒測試呈陽性反應，將成為第二名出院後「復陽」的個案。 另外，據了解，一名28個月大男嬰初步確診新型肺炎，他到過英國，糞便樣本經香港中文大學化驗對病毒呈陽性。 至於昨日於港怡醫院的檢測結果一度呈陽性的24歲香港大學醫科生，據悉瑪麗醫院為其化驗結果呈陰性，個案目前被界定為「不確定」。

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消息指，第949宗個案的37歲女子在4月18日出院，昨天因呼吸困難及胸部不適而再次入大埔那打素醫院，病毒測試初步呈陽性反應。該患者於1月至4月2日曾到過瑞典及芬蘭，回港後接受強制檢疫，然而在強制檢疫期間，她到過兩間酒店，包括尖沙咀帝國酒店及尖沙咀恆豐酒店。她在4月8日確診，當時沒有病徵。

另外，據了解，一名28個月大男嬰初步確診新型肺炎，他到過英國，10日前返港，其糞便樣本經香港中文大學化驗對病毒呈陽性，目前情況穩定。

至於昨日於港怡醫院的檢測結果一度呈陽性的24歲香港大學醫科生，據悉瑪麗醫院為其化驗結果呈陰性，個案被界定為「不確定」，有待衞生署公共衞生化驗服務處覆檢。

第一宗「復陽」個案是居於香港仔金豐大廈的17歲男學生，為第496號個案，他出院後再接受病毒測試結果呈陽性，現在瑪麗醫院兒科留醫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，男子的病毒量數值低，相信是病毒殘餘物，不具傳染性。