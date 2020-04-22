一田購物日｜優惠日下月28日舉行　首推網上登記控制人流

新冠肺炎疫情持續，連月來不少市民留守家中抗疫，5月為各個大型百貨公司推出優惠日的時間，不少已延長優惠時間，望可以彌補早前受影響的營業額。半年一度的一田購物優惠日將於下月28日至6月3日舉行，較以往多兩日，首設網上預先登記入場控制人流，詳情稍後公布。此外，於下周三（29日）推出「一田購物優惠日eShop率先搶」優惠日期延長至12日，主打超市食品。 一田百貨行政總裁黃思麗預計，市民抗疫期間傾向網上購物，期望整體營業額按年大幅上升30%。此外，她提到，疫情下一田百貨的營業額的確受到雙位數字影響，但同時間，超市則有不規模上升，特別是肉類、蔬果及零食。而一田將於第三季增加一分店的計劃未有改變。

行政總裁黃思麗表示，沙田、荃灣及大埔分店首次以網上登記預約到場的控制人流。（資料圖片）

疫情下，不少市民居家抗疫多時，百貨零售業的確受到一定程度影響。一田購物表示，半年一度的優惠日將保持，並於下月28日至6月3日舉行，行政總裁黃思麗表示，明白到外界會對現時要保持社交距離下仍提供優惠，外界會有不同聲音，但明白到仍有不少顧客希望可以購買優惠產品，故於沙田、荃灣及大埔分店首次以網上登記預約到場的控制人流方式推出，詳情於較後時間公布，而一田超市在購物優惠日期間則開放予所有顧客入場選購貨品。

近日不少人習慣網上購物，黃表示優惠日將會在下周三起加強優惠分一杯羹，主要為超市貨品，預計營業額可按年大幅上升30%，但她坦言，一田的eshop營業額只為整體的低位單位數，現時則為不足10%，望能有一定的上升。疫情三個月來，包括鮮肉、蔬果及零食等超市產品吸客力強，整體營業額有35%上升，但百貨業方面重創，有雙位數字下跌，疫情下已彈性營業時間，望以調整減低損失。黃又指，抗疫產品近月銷情的確不俗，將於下周推出的eshop內一同推出。

+ 2

此外，疫情下分店已加強清潔各公用位置，並於優惠日期間增加兼職人手協助控制人流，現時公司未有減薪或裁減人手的需要，並於年初向整體職員加薪，平均低單位數百分比，盡量以開源方式面對疫情，此外，黃表示將於今年第三季開設新店的計劃未有改變。