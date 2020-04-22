新型冠狀病毒疫情持續，各行業均面對營運壓力，當中《南華早報》指因應疫情壓力，要求員工放無薪假及預告裁員計劃。 《南華早報》前總編輯、浸大新聞系主任劉志權稱，受去年反修例運動及新冠病毒疫情影響，不少傳媒機構生意受打擊，當中主要因廣告收入大減所致。浸大新聞系高級講師呂秉權稱，《南華早報》裁員起指標作用，相信疫情對其他規模較小的傳媒機構衝擊更大。

南華早報要求月薪兩萬元以上員工放無薪假。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

新冠肺炎｜南華早報SCMP裁員 前總編輯：廣告收入大減衝擊業界

新冠肺炎｜南華早報SCMP要求部份員工放三周無薪假 有部門需裁員

南華早報向員工發內部電郵，指由於損失工作，將安排月薪兩萬元以上的員工放無薪假、27名高層將會減薪，而部份部門將進行有限度裁員。

劉志權：疫情令廣告收入大減

曾任南華早報總編輯、現任浸大新聞系主任劉志權稱，曾接觸不少傳媒業界，指自去年反修例運動起，到今年的新冠病毒疫情，導致不少機構生意受打擊。他指，傳媒業主要依靠廣告及讀者訂閱為收入來源，由於訂閱制度未太盛行，加上疫情令廣告收入大減，導致機構營運有壓力。他指，南華早報由阿里巴巴所持有，但仍受客觀經濟環境所影響。

他憶述「沙士」時南華早報亦有裁員及減薪措施，又呼籲讀者應支持經常閱讀的傳媒機構，包括購買實體報紙及訂閱網上新聞等。

現任浸大新聞系主任劉志權，曾任南華早報總編輯。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

呂秉權：南華早報裁員起指標作用

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權指，新冠肺炎疫情影響全球經濟，各行業均面對倒閉壓力，及需要員工放無薪假、減薪等，而傳媒行業均未能倖免。他稱，本港傳媒主要依靠廣告及讀者付費為收入來源，面對全球經濟下滑，廣告收入受影響，加上大部份新聞資訊均為免費，讀者可以免費資訊取代收費媒體，「傳媒非必須品。」

他又稱，南華早報背後的「金主」為實力宏厚的阿里巴巴集團，認為今次裁員計劃於業界內起指標作用，相信疫情對其他傳媒機構影響更大。他說有不少機構有類似措施，但部份仍希望「盡頂」，於迫不得已情況下才會裁員。他又指，於沙士期間亦有傳媒機構裁員及減薪情況，但由於當時疫情主要影響內地及香港經濟，未有如今次新冠病毒般導致全球經濟停擺，故現時疫情影響較當時大好多倍。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權指，南華早報裁員，對傳媒有指標作用。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

南華早報於2015年被阿里巴巴集團以超過20億元收購。根據南華早報報道，南華早報總編輯譚衛兒指，今次措施涉及編裁部員工，但強調新聞部門核心資源將不受影響。報道亦引述譚稱，編採部員工數目將維持於預算水平，並會繼續為關鍵職位作招聘工作。

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